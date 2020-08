ध्वजावंदनच्या वेळी PM मोदींसोबत दिसलेल्या लष्करी महिला अधिकारी कोण माहितेय का?

कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर मोजक्या मंडळींच्या उपस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 74 व्या स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. मोदींनी सलग सातव्यांदा लाल किल्ल्यावर ध्वजावंदन केले. लष्करी महिला अधिकारी मेजर श्वेता पांडे यांनी ध्वजावंदन करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची साहय्यता केल्याचे पाहायला मिळाले.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi unfurls the National Flag at the ramparts of the Red Fort on #IndependenceDay today.

The PM is being assisted by Major Shweta Pandey in unfurling the National Flag. pic.twitter.com/qXs19V1GUi

