IIT Kanpur: IIT कानपूरचा मोठा कारनामा! ५० हून अधिक पॉर्न व्हिडिओ निघाले 'डीपफेक'; नवऱ्याचा पत्नीविरुद्धचा डाव शास्त्रज्ञांनी उधळला!

कानपूर आयआयटीच्या (IIT Kanpur) शास्त्रज्ञांनी एका अत्यंत गुंतागुंतीच्या प्रकरणाचा उलगडा करत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एका आईला आणि तिच्या दोन मुलींना मोठा न्याय मिळवून दिला आहे. डीपफेक (Deepfake) तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आलेले ५० हून अधिक अश्लील व्हिडिओ बनावट असल्याचे पुराव्यासह सिद्ध झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या ऐतिहासिक तपासामुळे एका कुटुंबाची बदनामी टळली असून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळून लावली आहे..नेमके प्रकरण काय होते?कानपूरमधील कोहना भागात राहणाऱ्या एका व्यक्तीने स्वतःची पत्नी आणि दोन मुलींवर गंभीर आरोप केले होते. त्याची पत्नी सेक्स रॅकेट चालवते आणि इंटरनेटवर तिचे अनेक पॉर्न व्हिडिओ आहेत, असा दावा त्याने केला होता. त्याने पुराव्यासाठी ५० हून अधिक अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो न्यायालयात सादर केले होते. एका पतीने आपल्याच पत्नीवर असे आरोप केल्याने संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली होती..आयआयटीच्या शास्त्रज्ञांचा ४२ दिवसांचा तपासपोलिसांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने या व्हिडिओंची सत्यता तपासण्यासाठी कानपूर आयआयटीमधील C3i Hub च्या शास्त्रज्ञांकडे हे प्रकरण सोपवले. आनंद हांडा यांच्या नेतृत्वाखालील चार शास्त्रज्ञांच्या टीमने तब्बल ४२ दिवस या व्हिडिओंचे बारकाईने विश्लेषण केले..तपासात असे आढळले की, हे सर्व व्हिडिओ आधुनिक एआय (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आले होते. व्हिडिओमध्ये दिसणारी प्रतिमा आणि तक्रारदाराच्या पत्नीचा चेहरा यात कोणताही तांत्रिक मेळ नव्हता. मेटाडेटा तपासला असता, हे मूळ व्हिडिओ १० ते १२ वर्षे जुने असल्याचे आणि त्यावर नवीन चेहरे 'सुपरइम्पोज' केल्याचे समोर आले..सन्मानाने जगण्याचा अधिकारआयआयटीने २५ मार्च रोजी आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला. या अहवालाच्या आधारे उच्च न्यायालयाने पतीचे सर्व आरोप खोटे ठरवत त्याची याचिका फेटाळून लावली. यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून मानसिक छळ सहन करणाऱ्या त्या महिलेला आणि तिच्या मुलींना समाजात सन्मानाने जगण्याची नवीन संधी मिळाली आहे..डीपफेक: एक मोठे आव्हानया प्रकरणामुळे डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कोणाचेही चारित्र्यहनन कसे केले जाऊ शकते, हे स्पष्ट झाले आहे. आयआयटीच्या या कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत असून, तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराला तंत्रज्ञानानेच दिलेले हे एक चोख उत्तर आहे. या निकालामुळे डिजिटल युगात सायबर सुरक्षेचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.