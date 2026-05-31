Delhi Attack Plot: दिल्ली मुंबईसह देशात हल्ल्याचा कट, ९ जणांना अटक; पुण्यातून पहिली कारवाई

नवी दिल्ली : दिल्लीसह मुंबई आणि देशातील अन्य संवेदनशील ठिकाणी हल्ल्याचा कट रचणाऱ्या नऊ जणांना दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने अटक केली. हे सर्व जण पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था ‘आयएसआय’ आणि कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमच्या संपर्कात होते, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये दिल्ली, मुंबई आणि पंजाबमधील व्यक्तींचा समावेश असून काही विदेशी नागरिकांचाही सहभाग असल्याची माहिती समोर आली आहे..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .तपासादरम्यान पोलिसांनी या आरोपींकडून पाकिस्तान बनावटीचे चार हातबॉम्ब, दोन ग्लॉक पिस्तुल, २४ काडतुसे, एक चोरलेली मोटारसायकल व स्कुटर जप्त करण्यात आली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, दिल्लीमध्ये घातपात घडवून आणण्याचा आयएसआयचा अनेक दिवसांपासून प्रयत्न आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या तपासानंतर आणि गुप्त माहितीवर आधारित कारवाईनंतर ही अटक करण्यात आली. .अटकेची कारवाई करण्याआधी काही काळापासून या टोळीवर पाळत ठेवण्यात आली होती. या गटाकडून देशातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ल्याची तयारी सुरू असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. यातील काही स्फोटके पाकिस्तानमधून आणण्यात आल्याचा संशय असून त्याबाबत अधिक तपास सुरू आहे..प्राथमिक चौकशीतून वीज प्रकल्प, अणुऊर्जा केंद्रे, विमानतळ, रेल्वे स्थानके आणि इतर संवेदनशील ठिकाणे लक्ष्य करण्याचा कट रचण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. मुंबईमध्ये रेल्वे स्थानके, उद्याने, पुलांना लक्ष्य करण्याचा डाव होता. गर्दीच्या ठिकाणांवर हल्ले घडवून मोठी जीवितहानी करण्याचा त्यांचा उद्देश असल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. आरोपींचे परदेशातील संबंध, त्यांचा वित्तपुरवठा व परदेशातील हँडलर यांविषयी तपास करत आहोत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या कारवाईमुळे देशाच्या सुरक्षेला असलेला गंभीर धोका टळल्याचे सुरक्षा यंत्रणांकडून सांगण्यात आले.दिल्लीत गेल्यावर्षी लाल किल्ल्याच्या परिसरामध्ये एका मोटारीमध्ये स्फोट झाला होता. त्यामध्ये १५ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर ‘अल-फलाह’ विद्यापीठातील दहशतवादी मॉड्यूल समोर आले होते. हे सर्व जण ‘अल-कायदा’शी संबंधित होते..दिल्लीमध्ये अतिदक्षतेचे आदेशगुप्तचर विभागाने दिल्लीमध्ये दहशतवादी हल्ला होण्याची शक्यता वर्तविल्यामुळे अतिदक्षतेचे आदेश देण्यात आले आहेत. महत्त्वाची कार्यालये आणि मध्य दिल्लीतील गर्दीच्या ठिकाणी हल्ल्याचा प्रयत्न होईल, अशी माहिती गुप्तचर विभागाकडून देण्यात आली होती. यामध्ये आत्मघाती हल्ले, वाहनांमधील स्फोटके किंवा गोळीबार अशा घटना घडू शकतात. त्यामुळे सर्व पोलिस दलाला गुप्तचर संस्था आणि निमलष्करी दलाच्या समन्वयातून दक्ष राहण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत..Pedha City: भारताची 'पेढा राजधानी' कोणती ? जोडला आहे शेकडो वर्षांचा इतिहास ; केवळ चवच नाही तर ही आहे एक परंपरा!.पहिली अटक पुण्यातूनउत्तर प्रदेशातील विजय उर्फ शूटर, झारखंडमधील नितीश पासवान, महाराष्ट्रातून ताकीर रिझवान अहमद शेख, साजिद मेहबूब शेख उर्फ अरबाझ खान, पंजाबमधून हरविंदरसिंग, गगनदीपसिंग आणि मनजीतसिंग आणि नेपाळी नागरिक अनग कामी लामा अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. या प्रकरणात १४ मे रोजी विजय उर्फ शूटरला पुण्यातून अटक करण्यात आली आणि त्यानंतर १७ मे रोजी नितीश पासवानला अटक करण्यात आली. विजय हा पाकिस्तानातील भट्टी नावाच्या हस्तकाच्या संपर्कात होता. त्यातून त्याला दिल्ली राजधानी क्षेत्र व उत्तरेतील अनेक राज्यांमध्ये घातपात घडविण्याच्या कटात सहभागी करून घेण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.