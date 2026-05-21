Makhan Mishri: श्रीकृष्णाचा अद्भूत नैवेद्य! अवघ्या काही मिनिटांत घरीच बनवा मलाईदार माखन-मिश्री; पाहा काय आहे सोपी पद्धत!

भारतामध्ये सण-उत्सव आणि खाद्यसंस्कृतीचे एक वेगळेच नाते आहे. देशात अशा अनेक जागा आहेत, ज्या तिथल्या एखाद्या ठराविक गोड पदार्थासाठी ओळखल्या जातात. पण, जर आपण अशा एका पदार्थाबद्दल बोललो, जो केवळ जिभेला गोडवा देत नाही तर मनाला भक्तीचा आणि शरीराला ऊर्जेचा अनोखा आनंद देतो, तर डोळ्यांसमोर नाव येते ते 'माखन-मिश्री'चे (Makhan Mishri). .आणि जेव्हा माखन-मिश्रीचा उल्लेख होतो, तेव्हा संपूर्ण भारतात उत्तर प्रदेशातील मथुरा (Mathura) जिल्ह्यापेक्षा श्रेष्ठ दुसरी कोणतीही जागा असूच शकत नाही. भगवान श्रीकृष्णाची नगरी असलेल्या मथुरेची माखन-मिश्री देशभर कमालीची प्रसिद्ध आहे.मथुरा आणि वृंदावनमध्ये माखन-मिश्री हा केवळ एक खाद्यपदार्थ किंवा गोड मिठाई नसून, तो इथल्या श्रद्धा, परंपरा आणि संस्कृतीचा एक अत्यंत पवित्र भाग आहे. येथील जगप्रसिद्ध 'बांके बिहारी मंदिर' (Banke Bihari Temple) आणि इतर प्रमुख मंदिरांमध्ये दररोज बालकृष्णाला माखन-मिश्रीचा विशेष भोग (नैवेद्य) चढवला जातो..मंदिरात मिळणारे हे ताजे, मलाईदार पांढरे लोणी आणि खडीसाखरेचे (मिश्री) मिश्रण चवीला इतके अप्रतिम असते की, ते तोंडात टाकताच क्षणात विरघळते. मथुरा-वृंदावनच्या गल्ल्यांमधून फिरताना ठिकठिकाणी मिळणाऱ्या पेढे, कचोरी आणि जिलेबीसोबतच या माखन-मिश्रीचा स्वाद घेण्यासाठी देश-विदेशातील भाविक येथे मोठी गर्दी करतात.हा दिव्य स्वाद जिभेला तृप्त करतोच, पण त्याचसोबत तो आरोग्यासाठीही फायदेशीर मानला जातो. ताजे लोणी आणि खडीसाखरेचे सेवन केल्याने शरीराला त्वरित ऊर्जा (Energy) मिळते आणि मन तजेलदार होते..आयुर्वेदानुसार, याचे नियमित सेवन केल्याने तोंडातील फोड (छाले), घशातील खवखव दूर होते आणि पचनक्रिया मजबूत होते. एवढेच नव्हे तर, लहान मुलांच्या शारीरिक विकासासाठी आणि मोठ्यांच्या सांधेदुखीच्या त्रासावरही हे पांढरे लोणी गुणकारी मानले जाते..मथुरेची ही खास माखन-मिश्री घरी बनवणे अत्यंत सोपे आहे. यासाठी अर्धा कप ताजी दुधाची मलाई, ५ मोठे चमचे खडीसाखर, काही बर्फाचे तुकडे आणि थोडे केशर लागते. सर्वप्रथम मलाई आणि बर्फाचे तुकडे मिक्सरमध्ये एकत्र करून चांगले फेटून घेतले जाते, ज्यामुळे मऊ आणि हलके पांढरे लोणी वेगळे होते. नंतर त्या लोण्यामध्ये हलक्या हाताने खडीसाखर मिसळली जाते आणि वरून केशराच्या पाकळ्या टाकल्या जातात. अवघ्या काही मिनिटांतच मथुरेच्या मंदिरासारखा पवित्र आणि मलाईदार स्वाद देणारी माखन-मिश्री घरच्या घरी तयार होते..आज देखील उन्हाळ्याच्या या दिवसांत मथुरेत येणारे पर्यटक आणि भाविक बांके बिहारीचे दर्शन घेतल्यानंतर, या थंडगार, ताज्या आणि तृप्त करणाऱ्या माखन-मिश्रीचा प्रसाद घेतल्याशिवाय आपली यात्रा पूर्ण करत नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.