UMANG app Apply for ration card online : भारत सरकारने डिजिटल इंडिया मोहिमेला आणखी बळ दिले आहे. आता रेशनकार्ड काढण्यासाठी सरकारी कार्यालयात रांगा लावण्याचे दिवस संपले आहेत. उमंग ॲपच्या मदतीने तुम्ही घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करू शकता. ही सुविधा नागरिकांना सशक्त बनवते आणि सरकारी योजनांचा लाभ पटकन मिळवून देते. गरीब कुटुंबांसाठी रेशनकार्ड हे जीवनावश्यक दस्तऐवज आहे आणि आता ते मिळवणे अतिशय सोपे झाले आहे..उमंग ॲप काय आहे आणि कसे मदत करते?उमंग म्हणजे 'युनिफाईड मोबाईल ॲप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गव्हर्नन्स'. हे एकच ॲप केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक सेवांचा खजिना आहे. यात बिले भरता येतात, पेन्शन योजनांचा लाभ घेता येतो आणि आता रेशनकार्डसाठीही अर्ज करता येतो. पूर्वी कार्यालयात जाऊन कागदपत्रे सादर करावी लागत होती, पण आता सर्व काही डिजिटल झाले. पारदर्शकता वाढली, भ्रष्टाचार कमी झाला आणि वेळ वाचतो.. (What is UMANG app).अर्ज कसा कराल?गुगल प्ले स्टोअर किंवा ॲपल स्टोअरवरून उमंग ॲप डाउनलोड करा. मोबाईल नंबरने नोंदणी करा.होम स्क्रीनवर 'सर्व्हिसेस' विभागात जा. 'युटिलिटी सर्व्हिसेस'मध्ये 'रेशनकार्ड' निवडा.'अॅप्लाय रेशनकार्ड' क्लिक करा. तुमचे राज्य निवडा (सध्या चंदीगड, लडाख, दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये उपलब्ध; लवकरच सर्व राज्यांत).नाव, वडिलांचे नाव, जन्मतारीख, पत्ता आणि कुटुंबातील सदस्यांची माहिती टाका.कागदपत्रे अपलोड करा. आधारकार्ड, पत्त्याचा पुरावा इत्यादींचे स्कॅन किंवा फोटो जोडा. सर्व तपासून 'सबमिट' करा.अर्ज सबमिट झाल्यावर अॅकनॉलेजमेंट नंबर मिळेल. त्यावरून ॲपमध्येच स्थिती तपासता येईल. संपूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस आणि सुरक्षित असेल.रेशनकार्डचे फायदे का महत्त्वाचे?रेशनकार्ड फक्त ओळखपत्र नव्हे, तर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून (पीडीएस) स्वस्त धान्य, तेल, साखर मिळवण्याची गुरुकिल्ली आहे. यामुळे खाद्यसुरक्षा योजना, एलपीजी सबसिडी, इतर कल्याणकारी योजना मिळतात. कुटुंबातील सर्व सदस्यांची माहिती असल्याने गरजूंना मदत नक्की पोहोचते. लाखो गरीब कुटुंबांसाठी रेशनकार्ड म्हणजे जीवनवाहिनी आहे...डिजिटल फायदेकमी त्रास, जास्त पारदर्शकताआता मध्यस्थ किंवा अतिरिक्त शुल्क नाही. मानवी चुका कमी होतात, डेटा सुरक्षित राहतो. ही सुविधा सर्व राज्यांत विस्तारली की कोट्यवधी लोकांना फायदा होईल. सरकारच्या या पावलाने ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल.शेवटी, रेशनकार्ड नसेल तर लगेच उमंग ॲप डाउनलोड करा. काही टॅप्समध्ये अर्ज पूर्ण! रांगा, कागदपत्रे विसरा – फोनवरच सर्व सोपे. डिजिटल भारताच्या दिशेने हे मोठे यश आहे. आजच अर्ज करा आणि सरकारी योजनांचा लाभ घ्या!