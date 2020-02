चीनमधून मालदिवच्या नागरिकांसह 323 भारतीयांना आणले दिल्लीत

नवी दिल्ली : जीवघेण्या कोरोना विषाणूच्या उद्रेकाच्या पार्श्‍वभूमीवर चीनच्या हुएई प्रांतातून आज (रविवार) मालदिवच्या सात नागरिकांसह 323 भारतीयांना मायदेशी आणण्यात आले. नुकतेच 324 जणांना आणले होते.

#WATCH Delhi: 323 Indian nationals and 7 Maldives nationals who arrived in Delhi by the second Air India special flight from Wuhan, China today, underwent #coronavirus screening soon after they de-boarded from the aircraft. (Source-ITBP) pic.twitter.com/blX6rEO3ID

— ANI (@ANI) February 2, 2020