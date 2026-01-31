देश

Congress–BJP Joint Group: काँग्रेस-भाजपचा संयुक्त गट स्थापन... मालेगाव महापालिकेत अनपेक्षित राजकीय घडामोड

Sandip Kapde
Updated on

मालेगाव महापालिकेच्या राजकीय पटलावर एक आश्चर्यकारक घडामोड घडली आहे. राज्य आणि देशपातळीवर एकमेकांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जाणारे काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांनी स्थानिक पातळीवर हातमिळवणी केली आहे. या दोन्ही पक्षांच्या निवडक नगरसेवकांनी एकत्र येऊन नाशिक येथील विभागीय कार्यालयात 'भारत विकास आघाडी' या नावाने नव्या गटाची अधिकृत नोंदणी केली. या अनपेक्षित निर्णयामुळे शहरातील राजकीय वातावरणात खळबळ उडाली असून, विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

Bjp
Congress
Malegaon

