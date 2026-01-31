Congress–BJP Joint Group: काँग्रेस-भाजपचा संयुक्त गट स्थापन... मालेगाव महापालिकेत अनपेक्षित राजकीय घडामोड

मालेगाव महापालिकेच्या राजकीय पटलावर एक आश्चर्यकारक घडामोड घडली आहे. राज्य आणि देशपातळीवर एकमेकांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जाणारे काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांनी स्थानिक पातळीवर हातमिळवणी केली आहे. या दोन्ही पक्षांच्या निवडक नगरसेवकांनी एकत्र येऊन नाशिक येथील विभागीय कार्यालयात 'भारत विकास आघाडी' या नावाने नव्या गटाची अधिकृत नोंदणी केली. या अनपेक्षित निर्णयामुळे शहरातील राजकीय वातावरणात खळबळ उडाली असून, विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाल्या आहेत..महापालिकेत बहुमत मिळविण्यासाठी किमान ४३ सदस्यांची आवश्यकताया नव्या संयुक्त गटाने इस्लाम पार्टी आणि समाजवादी पक्षाच्या आघाडीला स्पष्ट पाठिंबा जाहीर केला आहे. परिणामी, महापालिकेतील सत्ता समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. इस्लाम पार्टीकडे ३५ नगरसेवक आहेत, तर समाजवादी पक्षाकडे ५ सदस्य निवडून आले आहेत. या दोघांच्या मिळून एकूण ४० सदस्य होतात. महापालिकेत बहुमत मिळविण्यासाठी किमान ४३ सदस्यांची आवश्यकता असते. काँग्रेसच्या ३ नगरसेवकांच्या समावेशाने ही संख्या नेमकी ४३ पर्यंत पोहोचते, ज्यामुळे या आघाडीला मजबूत आधार मिळाला आहे. मात्र, एखाद्या गटाला मान्यता मिळण्यासाठी किमान ५ सदस्य असणे बंधनकारक आहे. याच अडचणीमुळे काँग्रेसने भाजपशी संधान बांधले. भाजपकडे २ नगरसेवक असल्याने या दोघांच्या एकत्रित सदस्यसंख्येने गट स्थापनेसाठीची किमान अट पूर्ण झाली..काँग्रेससोबत गट स्थापनेला हिरवा कंदीलया युतीमागील कारणेही तितकीच रोचक आहेत. इस्लाम पार्टी आणि समाजवादी पक्षाने आधीच आपल्या गट नेत्यांची निवड पूर्ण केली होती. मात्र, काँग्रेसमध्ये गट नेत्याची नियुक्ती रखडली होती. याच पार्श्वभूमीवर भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी सल्लामसलत करून काँग्रेससोबत गट स्थापनेला हिरवा कंदील दाखवला. या संयुक्त गटासाठी एजाज बेग यांची गट नेते म्हणून निवड करण्यात आली, तर मदन गायकवाड यांना उपगट नेतेपद देण्यात आले. या निर्णयाने राजकीय निरीक्षकांना धक्का बसला आहे, कारण काँग्रेस आणि भाजपची ही युती पारंपरिक विरोधाला छेद देणारी आहे..Malegaon Municipal Corporation : मालेगाव मनपाचा सत्तेचा पेच सुटणार? सेक्युलर फ्रंटची शिवसेनेला उपमहापौरपदाची ऑफर!.AIMIM पक्षालाही सत्तेबाहेर ठेवण्याचा हेतूया रणनीतीमागे काही विशिष्ट उद्देश दिसून येतात. प्रामुख्याने, शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न यातून दिसतो. शिवसेनेच्या १८ नगरसेवकांना रोखण्यासाठी ही चाल खेळली गेली आहे. त्याचबरोबर, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) या पक्षालाही सत्तेबाहेर ठेवण्याचा हेतू स्पष्ट आहे. AIMIM कडे २६ नगरसेवक असून, इस्लाम पार्टी नंतर ते दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. मालेगाव सेक्युलर फ्रंट आणि भारत विकास आघाडीच्या या रणनीतीमुळे AIMIM आणि शिवसेनेच्या संभाव्य युतीला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. या घडामोडींमुळे मालेगावच्या राजकारणात नवे समीकरण उदयास येत असून, सेक्युलर फ्रंटची ताकद वाढली आहे..राजकीय वर्तुळात मोठी हलचलया युतीने शहरातील राजकीय वर्तुळात मोठी हलचल निर्माण केली आहे. एकीकडे काँग्रेस आणि भाजपचे कार्यकर्ते या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया देत आहेत, तर दुसरीकडे विरोधक या अनपेक्षित जोडगोळीला आव्हान देत आहेत. मालेगावच्या महापालिकेत सत्ता स्थापनेची प्रक्रिया आता वेग घेणार असून, या संयुक्त गटाच्या पाठिंब्याने इस्लाम-सपा आघाडी बहुमताकडे झुकली आहे. भविष्यात या युतीचे परिणाम कसे दिसतील, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. एकूणच, हे प्रकरण स्थानिक राजकारणातील लवचिकता आणि रणनीतीकारकतेचे उदाहरण म्हणून चर्चिले जाईल..Malegaon News : मालेगावच्या प्रगतीचा 'पॉवरफुल' आधारवड कोसळला; यंत्रमाग, शेती अन् सिंचनासाठी दादांनी उघडली होती तिजोरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.