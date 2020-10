कोरोनाची लागण होण्यात पुरुषांची संख्या जास्त; पॉझिटिव्हिटी रेट झाला कमी

नवी दिल्ली- केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची मंगळवारी पत्रकार परिषद झाली. यावेळी आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी कोरोनाच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली. कोरोनातून आतापर्यंत 62 लाखांपेक्षा अधिक लोक बरे झाले आहेत. तसेच संक्रमण दर 6.24 टक्के झाला आहे. गेल्या 24 तासात संक्रमण दर 5.16 टक्के राहिला. देशातील सक्रिय रुग्णांची संख्या 9 लाखांपेक्षा कमी आहे, असं भूषण यांनी सांगितलं.

India's #COVID19 recoveries cross 62 lakhs; highest in the world. Active cases are below 9 lakhs for the 5th consecutive day: Rajesh Bhushan, Secretary, Union Health Ministry pic.twitter.com/Gudxll4k7w

भूषण म्हणाले की, पुढील दोन महिने आपल्याला कोरोना महामारीविरोधात आणखी ताकदीने लढावे लागणार आहे. आपण सर्वांनी मिळून या महामारीविरोधात लढल्यास विजय मिळवू शकतो. आपल्याला काही गोष्टींना अधिक महत्व द्यावे लागणार आहे. मास्क घाला, शारीरिक अंतराचे नियम पाळा, वारंवार हात धुवा.

#COVID19 positivity rate in India is on a constant downward trend - cumulative positivity rate at 8.07%, weekly rate at 6.24% and daily rate at 5.16%: Rajesh Bhushan, Secretary, Union Health Ministry pic.twitter.com/7vgWXSJeiz

कोरोना चाचण्या वाढवण्यात आल्याने पॉझिटिव्हिटी रेट कमी झाला आहे. आतापर्यंत एकूण 86.78 टक्के लोक कोरोनातून बरे झाले आहेत, तर 11.69 सक्रिय रुग्ण आहेत. मृत्यूची टक्केवारी 1.53 आहे. 10 राज्यात 79 टक्के सक्रिय रुग्ण आहेत, 3 राज्यात 50 टक्के प्रकरणे आहेत.

आरोग्य सचिवांनी सांगितलं की, कोरोना महामारीमुळे 70 टक्के पुरुष आणि 30 टक्के महिलांचा मृत्यू झाला आहे. यातील 53 टक्के रुग्ण 60 वर्षापेक्षा अधिक वयाचे आहेत. 35 टक्के रुग्ण 45 ते 60 वर्ष वयाचे आहेत. 10 टक्के मृत्यू 26 ते 44 वर्ष वय असलेल्या लोकांचा झाला आहे. 18 ते 25 वर्षे वय असलेल्या 1 टक्के लोकांचा मृत्यू झाला आहे. 17 वर्ष वयाच्या 1 टक्के लोकांना आपला प्राण गमवावा लागला आहे.

Around 87% of people have been discharged/cured. There are 11.69% active cases who are either in hospitals or under home isolation and 1.53% are death cases: Rajesh Bhushan, Secretary, Union Health Ministry pic.twitter.com/1juM3en1FL

— ANI (@ANI) October 13, 2020