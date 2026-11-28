देहरादून : उत्तराखंडची राजधानी देहरादून येथील मालसी प्राणिसंग्रहालयात पहिल्यांदाच दाखल झालेल्या ‘तेजस’ या पांढऱ्या वाघाच्या नवीन पिंजऱ्याचे लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी त्यांनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना प्राणिसंग्रहालयात मोफत प्रवेश देण्याची घोषणाही केली. यापूर्वी शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मोफत सहलीची सुविधा सुरू करण्यात आली होती. तरुण पिढीला वन्यजीव संवर्धन आणि पर्यावरण शिक्षणाशी जोडणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले..या कार्यक्रमाला वनमंत्री सुबोध उनियाल, वन विभागाचे प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु आणि प्रमुख वन संरक्षक कपिल लाल उपस्थित होते.https://x.com/ANI/status/2123293220738384316.दरवर्षी ८.५० लाख पर्यटकांची भेटमालसी प्राणिसंग्रहालय हे देहरादूनमधील प्रमुख पर्यटनस्थळांपैकी एक आहे. येथे दरवर्षी सुमारे ८.५० लाख पर्यटक भेट देतात. या माध्यमातून प्राणिसंग्रहालयाला सात कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक महसूल मिळतो. आता पांढऱ्या वाघाच्या आगमनामुळे पर्यटकांसाठी आणखी एक आकर्षण उपलब्ध झाले आहे. यापूर्वीही येथे दोन वाघ आणण्यात आले होते. त्यांच्या आगमनानंतर पर्यटकांचा प्रतिसाद वाढल्याचे सांगण्यात आले..महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेशवन्यजीव संरक्षण आणि पर्यावरणाबाबत तरुणांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्राणिसंग्रहालय हे केवळ मनोरंजनाचे ठिकाण नसून जैवविविधता आणि पर्यावरणीय परिसंस्थेची माहिती मिळवण्याचे महत्त्वाचे माध्यम आहे, असे मुख्यमंत्री धामी यांनी नमूद केले.उत्तराखंड हे भौगोलिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील राज्य आहे. त्यामुळे विकास करताना पर्यावरणाचे संरक्षण आणि आर्थिक प्रगती यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. ‘इकॉलॉजी आणि इकॉनॉमी’ यांचा समन्वय साधून राज्याचा विकास करण्यावर सरकारचा भर असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.