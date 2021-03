ममतांचा नंदीग्राममध्ये पराभव? प्रशांत किशोर यांच्या लीक सर्व्हेमुळे खळबळ

West Bengal Assembly Election 2021: कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे, पण त्याआधीच तेथील मतदारसंघाचे एक्झिट पोलची चर्चा सध्या सोशल मीडियात जोर धरत आहे. त्यात फेक न्यूजचा माराही केला जात आहे. याबाबत भाजप आणि तृणमूलतर्फे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत.

तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना नंदीग्राममध्ये फटका बसू शकतो. त्यांना नंदीग्राममध्ये पराभवाला सामोरे जावे लागेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. आयपीएसीच्या अंतर्गत सर्व्हेतून ही गोष्ट समोर आली आहे. निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांची ही एजन्सी असून त्यांनीच ममता बॅनर्जी यांच्या प्रचाराची धुरा सांभाळली आहे.

This leaked image apparently of IPAC is being circulated on Social media which predicts BJP’s surge in phase 2 and shows Mamta losing Nandigram

Won’t be surprised if this comes true as well pic.twitter.com/Px6VFMhlOO

