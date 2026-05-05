मी राजीनामा देणार नाही, भाजपने कट रचून हरवलंय; ममता बॅनर्जींचे गंभीर आरोप, पराभवानंतर घेतली पत्रकार परिषद

पश्चिम बंगालमध्ये पराभवाचा धक्का बसल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषद घेत भाजपवर गंभीर आरोप केले. आमचा पक्ष हरला नाही तर पक्षाला हरवण्यात आलंय. आमची लढाई ही भाजपशी नव्हे तर निवडणूक आयोगाशी होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवडणूक आयोगाचा वापर करून आम्हाला हरवलं असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केलाय. तसंच ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. Mamata Banerjee Alleges BJP Conspiracy.ममता बॅनर्जी स्पष्टपणे म्हणाल्या की, आम्ही पुन्हा परत येऊ. नैतिकदृष्ट्या आमचा विजय झाला आहे. या निवडणुकीत निवडणूक आयोग मोठा खलनायक आहे. निवडणूक आयोगाने पक्षपातीपणे काम केलं. बंगालसाठी हा काळा इतिहास आहे. न्यायासाठी आमची लढाई सुरूच राहील..तामिळनाडुत सत्तास्थापनेसाठी हालचाली, TVKसोबत काँग्रेसचं 'डील'; खातेवाटप फॉर्म्युला ठरला?.तृणमल कार्यालयाला घेरण्याचा आणि त्यावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचा आरोपही ममता बॅनर्जी यांनी केला. मतमोजणी केंद्रावर ओळखपत्र असूनही प्रवेश नाकारला आणि एखादा गुन्हेगार असल्यासारखी वागणूक दिली गेली. मतदान केंद्रात मारहाण करण्यात आली. माझ्या पाठीवर लाथही मारण्यात आली असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला..एसआयआरच्या नावावर ९० लाख मतं वगळण्यात आली. निवडणूक जिंकण्यासाठी सर्व प्रकारच्या साधनांचा वापर भाजपने केला असंही ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. राजीनामा देण्यासाठी लोकभवनला कधी जाणार असं विचारलं असता ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, लोकभवनला जाऊन मी राजीनामा देणार नाही. मी हरले नाही, आम्हाला षडयंत्र रचून हरवण्यात आलंय. माझ्याकडे आता कोणती खुर्ची नाही, मी एक सामान्य नागरीक आहे.