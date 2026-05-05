West Bengal : ममतांचा राजीनाम्यास नकार, भाजपचा मुख्यमंत्री कसा होणार? राज्यपालांकडे काय पर्याय?

Mamata Banerjee denial to resign raises questions on government formation in Bengal पश्चिम बंगालमध्ये पराभवानंतर सत्तेतून पायऊतार होण्याची वेळ ममता बॅनर्जींवर आलीय. मात्र पराभवानंतरही राजीनामा देण्यासाठी लोकभवनात जाण्याचा प्रश्नच नाही असं विधान ममता बॅनर्जींनी केलीय. आता ममता बॅनर्जींनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिल्यानं घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे..ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषदेत माझ्या राजीनाम्याचा प्रश्नच नाही असं विधान केलं होतं. नैतिकदृष्ट्या आमचा विजय झाला आहे. मी लोकभवनमध्ये जाऊन राजीनामा देणार नाही. पक्षाच्या सदस्यांसोबत पुढच्या स्ट्रॅटेजीबाबत चर्चा केली जाईल. मी आता भाजपचा अत्याचार आणखी सहन करणार नाही. मी रस्त्यावर पुन्हा परतेन. आमचा लढा भाजपशी नाही तर निवडणूक आयोगाशी होता. निवडणूक आयोगाने भाजपसाठी काम केलं असा आरोपही त्यांनी केला..मी राजीनामा देणार नाही, भाजपने कट रचून हरवलंय; ममता बॅनर्जींचे गंभीर आरोप, पराभवानंतर घेतली पत्रकार परिषद.मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास ममता बॅनर्जी यांनी नकार दिला असला तरी भाजपला सरकार स्थापनेत फारशी अडचण येणार नाही. जर त्यांनी खरंच राजीनामा न देण्याची भूमिका कायम ठेवली तर घटनेनुसार राज्यपालांना ममता बॅनर्जींचे सरकार बरखास्त करण्याचे अधिकार आहेत. कारण निवडणूक आयोगाने आवश्यक अधिसूचना आणि जनादेश जारी केला आहे..निवडणूक निकालाला आव्हान देण्याचा अधिकार ममता बॅनर्जींना असणार आहे. पण जोपर्यंत सक्षम न्यायालयाकडून कोणता आदेश येत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या जनादेशाचं पालन करावं लागेल. ममता बॅनर्जींच्या सरकारचा विधानसभेचा कार्यकाळ ७ मे रोजी संपणार आहे..विधानसभेचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर राज्यपाल विधानसभा विसर्जित करू शकतात. सध्या पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आर एन रवि हे आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा दिला नाही तर राज्यपाल विधानसभा आणि सरकार दोन्ही बरखास्त करू शकतात..विधानसभा आणि सरकार बरखास्तीची कारवाई करण्याआधी राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा देण्याचा सल्ला देऊ शकतात. त्यानंतरही नकार दिला गेला तर राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना बरखास्त करू शकतात. अनुच्छेद १६४ अंतर्गत मुख्यमंत्री हे राज्यपालांच्या परवानगीनेच सरकारमध्ये असतात..भाजपला बहुमत मिळालं असून सध्याच्या सरकारचा कार्यकाळ संपताच सत्तास्थापनेचा दावा करून ते मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी घेऊ शकतात. राज्यपाल विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याशिवाय नव्या विधानसभेत नवं सरकार स्थापन करण्यास परवानगी देऊ शकतात. कार्यकाळ संपला नसेल तर मुख्यमंत्री नियुक्त करण्यासाठी घटनात्मक पेच निर्माण होतो. मात्र कार्यकाळ संपल्यानंतर काहीच अडचण येत नाही. निवडणूक आयोगाने ज्यांना विजयाचं प्रमाणपत्र दिलंय तेच मान्य असेल.