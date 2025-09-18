Mamata Banerjee: ८४० कैदी तुरुंगातून मुक्त! विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ममता बॅनर्जी यांचा निर्णय, नेमकं कारण काय?

कोलकाता: २०११ पासून जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ८४० कैद्यांची सुटका झाली आहे, योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर आता आणखी ४५ कैद्यांची सुटका केली जाईल, अशी घोषणा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी केली. सुटका झालेल्या कैद्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे अभिनंदन करताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, तुरुंगात असताना त्यांचे चांगले वर्तन हेच या निर्णयामागील एकमेव कारण होते. '‘आमच्या सरकारने कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे जन्मठेपेची शिक्षा भोगलेल्या अनेक कैद्यांना मुक्त केले आहे.’' असं मुख्यमंत्री म्हणाल्या..तुरुंगातील वर्तन चांगलेममता बॅनर्जी पुढे म्हणाल्या, ‘२०११ पासून आतापर्यंत ८४० जणांची सुटका करण्यात आली आहे. आणखी ४५ कैद्यांना कायदेशीर प्रक्रियेनंतर बंधमुक्त केले जात आहेत. मी त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे अभिनंदन करते.’ सुधारगृहांच्या पुनर्वसन भूमिकेवर जोर देत त्यांनी लिहिले, ‘मला माहित आहे की तुरुंगात असताना त्यांचे वर्तन चांगले होते. ही सुटका याच गोष्टीचा पुरावा आहे.’सुटका झालेले कैदी सुधारलेले जीवन जगतील, अशी आशाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. ‘मला आशा आहे की हे कैदी त्यांच्या नवीन आणि स्वतंत्र जीवनात चांगले नागरिक बनतील.. तेव्हाच आमचे प्रयत्न यशस्वी होतील,’ असे त्या म्हणाल्या..Parbhani News : अतिवृष्टीग्रस्त परभणी जिल्ह्यासाठी १२८ कोटींची आर्थिक मदत मंजूर; शेतकऱ्यांना थेट खात्यात जमा होणार नुकसानभरपाई.दुर्गा पूजा समितीसाठी थीम साँग लिहिलेदरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कोलकातामधील एका दुर्गा पूजा समितीसाठी ‘थीम साँग’चे बोल लिहिले आहेत. राज्याच्या एका मंत्र्याने ते गायले आहे. उत्तर कोलकातामधील ताला प्रत्तोय दुर्गा पूजा समितीने म्हटले की, हे त्यांचे शताब्दी वर्ष आहे आणि मुख्यमंत्रींनी त्यांच्यासाठी ‘थीम साँग’ लिहिल्यामुळे त्यांना अभिमान वाटत आहे..Parner Crime : सातबारा उताऱ्यावर नोंद लावण्यासाठी आठ हजारांची लाच घेताना कामगार तलाठ्याला रंगेहाथ पकडले.आयोजकांपैकी एक ध्रुबज्योती बोस सुवो म्हणाले, ‘आम्ही ताला प्रत्तोयचे १०० वे वर्ष साजरे करत असताना, ‘बीज आंगन’ हे दुर्गा पूजेच्या अमर भावनेला आणि बंगालच्या सांस्कृतिक वारशाला समर्पित आहे. मुख्यमंत्रींनी आमच्या शताब्दी वर्षासाठी हे विशेष गाणे लिहिले, जे इंद्रनील सेन यांनी सुंदरपणे गायले आहे, याचा आम्हाला अभिमान वाटतो.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.