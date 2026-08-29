Mamata Banerjee: मोठी बातमी! ममता बॅनर्जींसह तृणमूल काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांवर गुन्हा दाखल; पोलिसांनी स्वतः घेतली दखल

Calcutta HC Order Violation: कोलकाता येथे तृणमूल काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यक्रमानंतर ममता बॅनर्जी आणि कार्यक्रम आयोजकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. २८ ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या या कार्यक्रमादरम्यान कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या अटी व शर्थींचं कथित उल्लंघन झाले होते..या प्रकरणी कोलकाता पोलिसांनी स्वतःहून दखल घेत गुन्हा दाखल केला आहे. उच्च न्यायालयाने कॅथेड्रल रोडवर कार्यक्रम आयोजित करण्यास परवानगी देताना वाहनांच्या सुरळीत वाहतुकीसाठी रस्त्याचा एक भाग खुला ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या नियमाचे पालन करण्यात आले नाही, ज्यानंतर हेस्टिंग्स पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..Retirement Planning: 29 व्या वर्षीच सोडलं कॉर्पोरेट जग! वडिलांसोबत सुरू केला असा 4 स्टेप्सचा रिटायरमेंट प्लॅन.हे प्रकरण केवळ रस्ता बंद करण्यापुरते मर्यादित नसून, कार्यक्रमादरम्यान काही तृणमूल समर्थकांनी लावलेले बॅरिकेड्स हटवले, पोलिसांसोबत धक्काबुक्की केली आणि संपूर्ण रस्त्यावरील वाहतूक ठप्प केली, असा पोलिसांचा आरोप आहे. याव्यतिरिक्त, उच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या वेळेची मर्यादा संपल्यानंतरही हा कार्यक्रम सुरू ठेवण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे..कोलकाता पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ६१(२), २२३, १२५(अ), १३२ आणि २८५ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून ममता बॅनर्जी यांच्यासह आयोजकांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. उच्च न्यायालयाने तृणमूल काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेच्या स्थापना दिन कार्यक्रमासाठी २८ ऑगस्ट रोजी कॅथेड्रल रोडवर सभेला सशर्त मंजुरी दिली होती..DJ Sound System Issue : सणांच्या काळात डीजे, डॉल्बीला चाप लावा; पुणेकरांचे पोलिस आयुक्तांना साकडे.शहरात वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून रस्त्याचा एक भाग खुला ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले होते. सुरक्षेसाठी पोलिसांनी व्यापक व्यवस्था केली होती; परंतु प्रत्यक्षात कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणावर कार्यकर्ते आणि समर्थक उपस्थित राहिल्याने गर्दी वाढली, बॅरिकेड्स हटवले गेले आणि रस्ता पूर्णपणे व्यापला गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.