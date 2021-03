लोकशाहीद्रोही भाजपशी लढण्याची हिच वेळ; ममतांचं पत्रांद्वारे विरोधकांना एकजुटीचं आव्हान

कोलकाता : तृणमूल काँग्रेसच्या सुप्रीमो आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसच्या कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि इतर विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना पत्र लिहलं आहे. लोकशाहीविरोधी भाजपच्या विरोधात लढा पुकारण्याची हीच वेळ असल्याचंही ममता बॅनर्जी यांनी या पत्रात म्हटलं आहे. या पत्रामध्ये ममता बॅनर्जी यांनी लिहलंय की, लोकशाहीवर भाजपाने चालवलेल्या हल्ल्याच्या विरोधात संघर्ष उभा करण्याची वेळ आता आली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या निवडणुकींचे वारे जोरात वाहू लागलेले असतानाच त्यांचे हे पत्र समोर आले आहे.

Mamata Banerjee writes to leaders incl Sonia Gandhi, Sharad Pawar, MK Stalin, Tejashwi Yadav, Uddhav Thackeray, Arvind Kejriwal, Naveen Patnaik stating, "I strongly believe that the time has come for a united & effective struggle against BJP's attacks on democracy & Constitution" pic.twitter.com/OLp7tDm9pU

— ANI (@ANI) March 31, 2021