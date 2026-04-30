Bengal Exit Poll: ममतांची ‘एक्झिट’, भाजपला ‘पोल’?; तमिळनाडू ‘जैसे थे’, केरळमध्ये बदल शक्य!

नवी दिल्ली : देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या पश्चिम बंगालसह आसाम आणि पुदुच्चेरीमध्ये भाजपची सत्ता येऊ शकते, असा अंदाज मतदानोत्तर चाचणीमध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. तर, केरळमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 'यूडीएफ'ला आणि तमिळनाडूमध्ये द्रमुकला बहुमत मिळेल, असा निष्कर्ष सर्वेक्षण संस्थांनी काढला आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा दुसरा टप्पा बुधवारी झाला. आता चार मे रोजी पाचही विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यातही, ममता बॅनर्जी यांची सलग तीन टर्म सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या विक्रमी मतदानामुळे सर्वांमध्ये उत्सुकता आहे. या मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये भाजपला बंगालमध्ये बहुमत मिळेल, असे सांगण्यात आले आहे. शेजारच्या आसाममध्ये भाजप प्रचंड बहुमत मिळवून सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत येऊ शकते, असाही निष्कर्ष काढला आहे. दुसरीकडे, केरळमध्ये काँग्रेसला खुशखबर देणारी आकडेवारी 'एक्झिट पोल'मधून समोर आली आहे..काँग्रेसची आघाडी असलेल्या यूडीएफला केरळमध्ये बहुमत मिळू शकते. त्याचप्रमाणे तमिळनाडूमध्ये एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुकला पुन्हा एकदा सत्तेची संधी मिळण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे..आसाम (जागा १२६)एजन्सी : भाजप आघाडी : काँग्रेस आघाडी : इतरअॅक्सिस माय इंडिया : ८५-९५ : २५-३५ : ५-१०सी-वोटर : ८८-९८ : २०-३० : ५-१०टुडेज चाणक्य : ९०-१०० : २०-३० : ०-५मॅट्राईज : ८०-९० : ३०-३५ : ५-१०पोल ऑफ पोल्स : ९३ : २६ : ७.केरळ (जागा १४०)एजन्सी : एलडीएफ : यूडीएफ : भाजप : इतरअॅक्सिस माय इंडिया : ६०-७० : ७०-८० : ०-२ : ०-३सी-वोटर : ६५-७५ : ६५-७५ : ०-२ : ०-३टुडेज चाणक्य : ६२-६८ : ७२-७८ : ०-१ : ०-२मॅट्राईज : ५८-७० : ७०-८२ : ०-२ : ०-२पोल ऑफ पोल्स : ६७ : ७३ : १ : १पुदुच्चेरी (जागा ३०)एजन्सी : भाजप आघाडी : काँग्रेस आघाडी : इतरअॅक्सिस माय इंडिया : १६-२० : ८-१२ : ०-३सी-वोटर : १८-२२ : ६-१० : ०-२टुडेज चाणक्य : २०-२४ : ५-८ : ०-२मॅट्राईज : १७-२१ : ७-११ : ०-२.