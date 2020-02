...म्हणून जावयाच्या गळ्यात बांधला कुत्र्याचा पट्टा

गाझियाबाद (उत्तर प्रदेश): मुलगी आणि जावयाच्या गळ्यात कुत्र्याचा पट्टा बांधला आणि कुत्र्यासारखे भुंकायला लावले. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

मुलीने प्रेमविवाह केल्यामुळे तिचे कुटुंबिय चिडले होते. मुलगी आणि तिच्या नवऱयाच्या गळ्यात कुत्र्याचा पट्टा बांधून त्यांना ओढले. शिवाय, कुत्र्यासारखे भुंकायला लावले. संबंधित व्हिडिओ मे 2019मध्ये शूट करण्यात आला होता. मात्र, सोशल मीडियावर तो आता व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू केला आहे.

Ghaziabad: In a viral video, some men are seen thrashing another man. Victim Ikramuddin says,"Relatives of my second wife were not happy as we performed marriage in court. They thrashed me&shot video of incident in May 2019. No action taken by police as woman's brother is a cop". pic.twitter.com/WpbJblqCjY

— ANI UP (@ANINewsUP) February 23, 2020