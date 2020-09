संजय राऊत यांना धमकी देणाऱ्या कंगनाच्या चाहत्याला अटक; मुंबई ATS ची कारवाई

कोलकाता - शिवसेना नेते संजय राऊत यांना सोशल नेटवर्किंग साइटवरून धमकी देणाऱ्या एका व्यक्तीला शुक्रवारी अटक करण्यात आली. संबंधित व्यक्तीने दावा केला आहे की, तो कंगनाचा चाहता आहे. मुंबई पोलिसांच्या एका पथकाने कोलकाता पोलिसांच्या मदतीनं पलाश घोष नावाच्या व्यक्तीला खासदार संजय राऊत यांना धमकी दिल्याप्रकरणी अटक केली आहे. शुक्रवारी टॉलीगंज इथल्या त्याच्या निवासस्थानातून अटक करण्यात आली.

पलाश घोषने सोशल नेटवर्किंस साइटवर शिवसेना नेते संजय राऊत यांना गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असं म्हटलं होतं. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी कोलकाता पोलिसांना संपर्क केला. त्यानंतर पलाश घोषला ताब्यात घेण्यात आलं. मिळालेल्या माहितीनुसार त्याला कोलकाता इथं न्यायालयात हजर केलं जाईल. मुंबई पोलिस त्याला ताब्यात घेण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करेल. संजय राऊत आणि अभिनेत्री कंगना रानौत यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून शाब्दिक युद्ध रंगलं आहे.

Kolkata Police has arrested a man from Tollygunge area for allegedly making threat calls to Shiv Sena leader Sanjay Raut over his remarks against Kangana Ranaut. The man is being produced before Alipore court.

