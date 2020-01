'ये लो आझादी' म्हणत जामियाबाहेर त्याने केला गोळीबार

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात (सीएए) दिल्लीतील जामिया विद्यापीठाबाहेर आंदोलन करत असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये घुसून एका बंदुकधारी युवकाने गोळीबार केल्याने एक जण जखमी झाला आहे. पोलिसांसमोर तो बंदुकधारी व्यक्ती घोषणा देत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे दिल्ली पोलिसांच्या कृतीवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

#UPDATE Delhi Police: Man, who brandished the gun and opened fire in Jamia area, has been taken into custody. He is being questioned. The injured, said to be a student, has been admitted to a hospital. Investigation is continuing. https://t.co/6Mh2021fyw

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या सीएएविरोधात जामिया विद्यापीठात आंदोलन सुरु आहे. दिल्लीतील शाहीन बागप्रमाणे येथेही या कायद्याला विरोध करण्यात येत आहे. आज या आंदोलनात थेट बंदुकधारी व्यक्तीने प्रवेश केला. गोपाळ असे या बंदुकधारी व्यक्तीचे नाव असून, त्याने पोलिसांसमोरच घोषणाबाजी करत गोळीबार केला. या देशात राहायचे असेल तर वंदे मातरम म्हटलेच पाहिजे, तुम्हाला आझादी देण्यासाठी मी आलो आहे, असे तो बोलत असल्याचे उपस्थितांनी सांगितले.

Delhi: The student injured after a man brandished a gun and opened fire in Jamia area today. He has been admitted to a hospital. The man who had opened fire has been taken into police custody and is being questioned. pic.twitter.com/w3jrfvcDFr

एएनआयने ट्विट केलेल्या व्हिडिओमध्ये गोपाळ हा रस्त्यावरून बंदूक दाखवत ये लो आझादी असे म्हणत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्याने केलेल्या गोळीबारात शादाब हा युवक जखमी झाला असून, त्याच्या डाव्या हाताला गोळी लागली आहे. हा युवक रस्त्यावरून बंदूक घेऊन चालत असताना पोलिस त्याच्याकडे केवळ बघ्याच्या भूमिकेत पाहत होते. अखेर त्याला अटक करण्यात आली असून, पोलिस चौकशी करत आहेत.

Thanks to @ianuragthakur & all the 9 PM nationalists who have created so much hatred in this country that a terrorist shoots a student while cops watch

Hi @PMOIndia identify him by his clothes https://t.co/GfrWpBUgGF pic.twitter.com/BwBtrfdukP

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 30, 2020