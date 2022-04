धक्कादायक ! पोलिसाच्या काठीने पोलिसाला केली बेदम मारहाण, आरोपीला अटक

इंदूर : इंदूरमधील एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. यात एका पोलिसाला निर्दयीपणे एक माथेफिरु तरुण मारहाण करित असल्याचे दिसत आहे. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल (Viral Video) झाला आहे. त्यात पोलिस (Police) गणवेशात असलेले काँस्टेबल जयप्रकाश जैस्वाल यांना काठीने निर्दयीपणे मारहाण करित असल्याचे दिसत आहे. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार ही घटना इंदूरच्या (Indore) वेंकटेशनगरमध्ये घडली आहे. मारहाण करणाऱ्याची ओळख पटली आहे. दिनेश प्रजापती (वय २५) असे त्या मारहाण करणाऱ्या माथेफिरुचे नाव आहे. पोलिस काँस्टेबल जैस्वाल यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर प्रजापती याला अटक करण्यात आली आहे. (Man Snatches Police Constable Baton And Brutally Beaten Him In Indore Incident Video Goes Viral)

अचानक पोलिसाची दुचाकी आरोपी दिनेशच्या जवळून गेल्याने किरकोळ अपघात घडला. यावरुन दोघांमध्ये शाद्बिक युद्ध रंगले. त्यानंतर दिनेश याने पोलिसाची काठी हिसकावून घेतली आणि त्याला जबर मारहाण करण्यास सुरुवात केली. काँस्टेबल जयप्रकाश हे इंदूरमधील गांधीनगर पोलिस ठाण्यात कार्यरत आहेत. सदरील मारहाणीची घटना अॅरोड्रोम पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.

या पोलिस ठाण्याचे प्रमुख संजय शुक्ला म्हणाले, की आम्ही पोलिस काँस्टेबल यांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन आरोपीविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. तसेच त्याच्या विरोधात मारण्याचा प्रयत्न हे कलम दाखल केले जात आहे. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार हल्ल्यामुळे पोलिस काँस्टेबलच्या डोक्याला गंभीर जखमा झाल्या आहेत.