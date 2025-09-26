रुग्णाच्या पोटातून काढले २९ चमचे, १९ टूथ ब्रश अन् दोन पेन; कारणही आलं समोर, ऑपरेशन करणाऱ्या डॉक्टरांना धक्का

नवी दिल्लीः उत्तर प्रदेशातल्या हापुड जिल्ह्यातून एक आश्चर्यकारक बाब समोर आली आहे. एका रुग्णाच्या पोटातून काही डझन वस्तू काढण्यात आलेल्या आलेल्या आहेत. त्यामध्ये चमचे, टूथब्रश आणि पेन या वस्तूंचा समावेश आहे. पोटामध्ये भयंकर वेदना होत असल्याने नातेवाईकांनी त्याला रुग्णालयात दाखल केलं. त्याच्या शरीराची तपासणी केली असता, ही बाब समोर आली..या व्यक्तीचं नाव सचिन आहे. तो नशेच्या आहारी गेला होता. त्यामुळे त्याच्या कुटुंबियांनी त्याला नशा मुक्ती केंद्रात दाखल केलं होतं. त्यामुळे चिडलेल्या सचिनने स्टीलचे चमचे, टूथब्रश आणि पेन खाण्यास सुरुवात केली. काही दिवसांनंतर त्याची प्रकृती बिघडली आणि त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं..वडिलांची मालमत्ता परत द्या, सुप्रीम कोर्टाचे मुलाला आदेश; वृद्धाला दिलासा, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय केला रद्द.डॉक्टारांनी तपासणी केल्यानंतर त्याच्या पोटात वस्तू असल्याचं निदर्शनास आलं. हापुडमधल्या देवनंदिनी रुग्णालयाचे डॉक्टर श्यामकुमार यांनी रुग्णाची तपासणी केली होती. पोटात मोठ्या प्रमाणात मेटल असल्याचं लक्षात आल्यानंतर तातडीने रुग्णाची शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया करुन रुग्णाच्या पोटातून २९ स्टीलचे चमचे, १९ टूथब्रश आणि दोन टोकदार पेन काढले. ४० वर्षांचा सचिन हा बुलंदशह इथला रहिवाशी आहे. तो नशेखोर असल्याने त्याला शहरातल्यात व्यसनमुक्ती केंद्रामध्ये सोडण्यात आलेलं होतं. त्यामुळे चिडलेल्या सचिनने व्यसनमुक्ती केंद्रामध्ये राहून चमचा, टूथब्रश खायला सुरुवात केली..पंतप्रधान मोदी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सुरू करणार; ७५ लाख महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १०,००० रुपये जमा होणार!.देवनंदनी रुग्णालयाचे डॉक्टर श्यामकुमार यांनी सांगितलं की, एका रुग्णाला त्याचे नातेवाईक घेऊन आले होतं. तो नशामुक्ती केंद्रामध्ये स्टीलचे चमचे आणि टूथब्रश खात होता. तपासणीनंतर ऑपरेशन केलं आणि मोठ्या प्रमाणावर वस्तू आढळून आल्या. ज्या लोकांना मानसिक आजार असतो, असेच लोक अशा प्रकारचं वर्तन करतात.. असं डॉक्टर म्हणाले. सध्या रुग्णाची प्रकृती स्थिर असून त्याला उपचारानंतर घरी सोडण्यात आलेलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.