रुग्णाच्या पोटातून काढले २९ चमचे, १९ टूथ ब्रश अन् दोन पेन; कारणही आलं समोर, ऑपरेशन करणाऱ्या डॉक्टरांना धक्का

Shocking surgery: सचिन नावाच्या या रुग्णाने चमचे नेमकं कसे गिळले? ब्रश आणि पेन पोटामध्ये कसे घातले? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. डॉक्टरांनी रुग्णाच्या मानसिक स्थितीबद्दल माहिती दिली आहे.
X-ray image showing multiple metallic objects, including spoons and pens, inside a patient's abdomen.

संतोष कानडे
नवी दिल्लीः उत्तर प्रदेशातल्या हापुड जिल्ह्यातून एक आश्चर्यकारक बाब समोर आली आहे. एका रुग्णाच्या पोटातून काही डझन वस्तू काढण्यात आलेल्या आलेल्या आहेत. त्यामध्ये चमचे, टूथब्रश आणि पेन या वस्तूंचा समावेश आहे. पोटामध्ये भयंकर वेदना होत असल्याने नातेवाईकांनी त्याला रुग्णालयात दाखल केलं. त्याच्या शरीराची तपासणी केली असता, ही बाब समोर आली.

