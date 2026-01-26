Manali Traffic Jam : मोठ्या विकेंडला पर्यटकांचे हाल ! 'या' प्रसिद्ध ठिकाणी वाहनांच्या प्रचंड रांगा, ३०० मीटर अंतर पार करायला लागले ५ तास

नवीन वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात २३ ते २६ जानेवारी इतका लांब विकेंड असल्याने पर्यटकांची पर्यटनस्थळांवर मोठी गर्दी झाली आहे. दरम्यान हिमाचल प्रदेशातील प्रसिद्ध मनाली आणि कुल्लू जिल्ह्यांमध्ये तूफान बर्फवृष्टी आणि पावसामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. .कुल्लू जिल्ह्यातील ५८२ वीज ट्रान्सफॉर्मर आणि ८१ पिण्याच्या पाण्याच्या योजना बंद झाल्याने पायाभूत सुविधा धोक्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग ३ वर बर्फवृष्टीमुळे वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या आहेत, ज्यामुळे पर्यटकांना पाच तासांत फक्त ३०० मीटर अंतर पार करता आले नाही. रस्ते बंद असल्याने पर्यटकांना १० ते १५ किलोमीटर चालावे लागत आहे..उणे १० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी तापमान आणि सुविधांचा अभाव यामुळे पर्यटकांच्या उत्साहाला मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. मनालीचा रस्ता पर्यटकांसाठी काटेरी ठरत आहे. पर्यटकांच्या मते, वाहतूक कोंडी इतकी तीव्र होती की ते पाच तासांत फक्त ३०० मीटर पुढे जाऊ शकले. दरम्यान, पर्यटकांना संपूर्ण रात्र बसमध्ये आणि आपल्या वाहनांमध्ये घालवावी लागली आणि १५ किलोमीटर चालत मनालीला पोहोचावे लागले. पर्यटकांनी इतरांना सध्या तरी मनालीला न जाण्याचा सल्ला दिला आहे, कारण जर जास्त बर्फवृष्टी झाली तर परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते..Satara News: सुट्यांमुळे पाचगणी पर्यटकांनी गजबजली; रस्त्यांवर वाहनांच्या रांगा, बाजारपेठेत खरेदीसाठी उसळली गर्दी!. पर्यटनाला चालना सर्व अडचणी असूनही, बरेच पर्यटक -१०° सेल्सिअस तापमानात बर्फाचा आनंद घेत आहेत. काही पर्यटकांच्या मते, त्यांनी पहिल्यांदाच इतका मोठी बर्फवृष्टी पाहिली आहे, जे त्यांच्यासाठी एक अद्भुत साहस आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.