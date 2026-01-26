देश

Manali Traffic Jam : मोठ्या विकेंडला पर्यटकांचे हाल ! 'या' प्रसिद्ध ठिकाणी वाहनांच्या प्रचंड रांगा, ३०० मीटर अंतर पार करायला लागले ५ तास

Manali Tourist Rush : भीषण वाहतूक कोंडीमुळे ३०० मीटर अंतर पार करायला तब्बल ५ तास लागले.अनेक पर्यटकांना रात्रभर बसमध्ये/वाहनात थांबावे लागले आणि १०–१५ किमी चालावे लागले. काही पर्यटक -१०° सेल्सिअस तापमानात बर्फवृष्टीचा थरार अनुभवत आहेत.
Yashwant Kshirsagar
नवीन वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात २३ ते २६ जानेवारी इतका लांब विकेंड असल्याने पर्यटकांची पर्यटनस्थळांवर मोठी गर्दी झाली आहे. दरम्यान हिमाचल प्रदेशातील प्रसिद्ध मनाली आणि कुल्लू जिल्ह्यांमध्ये तूफान बर्फवृष्टी आणि पावसामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे.

Tourist
manali
Shimla Himachal Pradesh

