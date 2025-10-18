देश

Mandsaur College Scandal : महाविद्यालयात धक्कादायक प्रकार; मुलींचे कपडे बदलतानाचे व्हिडिओ शूट करणाऱ्या तिघांना अटक, निघाले ABVP चे पदाधिकारी

Mandsaur college students arrested for hidden filming : मंदसौर महाविद्यालयात युवक महोत्सवाच्या दरम्यान मुलींचे लपून व्हिडिओ शूट करणाऱ्या तीन विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी अटक केली. आरोपींपैकी एक एबीव्हीपी पदाधिकारी होता, चौथा आरोपी फरार आहे.
Mandsaur College Scandal

Mandsaur College Scandal

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मंदसौर : मध्य प्रदेशातील सरकारी महाविद्यालयात युवक महोत्सवाच्या दरम्यान मुलींचे कपडे बदलत असताना त्यांचे व्हिडिओ शूट केल्याच्या गंभीर प्रकरणात (Mandsaur College Scandal, ABVP Leader Arrested) तीन विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपी हे २० ते २२ वर्षे वयोगटातील असून त्यांपैकी एक जण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP) चा पदाधिकारी असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
police case
abvp
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com