Mandsaur College Scandal : महाविद्यालयात धक्कादायक प्रकार; मुलींचे कपडे बदलतानाचे व्हिडिओ शूट करणाऱ्या तिघांना अटक, निघाले ABVP चे पदाधिकारी

मंदसौर : मध्य प्रदेशातील सरकारी महाविद्यालयात युवक महोत्सवाच्या दरम्यान मुलींचे कपडे बदलत असताना त्यांचे व्हिडिओ शूट केल्याच्या गंभीर प्रकरणात (Mandsaur College Scandal, ABVP Leader Arrested) तीन विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपी हे २० ते २२ वर्षे वयोगटातील असून त्यांपैकी एक जण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP) चा पदाधिकारी असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे..ही घटना मंदसौर जिल्ह्यातील एका सरकारी महाविद्यालयात मंगळवारी युवक महोत्सवादरम्यान घडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाविद्यालयातील कपडे बदलण्याच्या खोलीजवळ चार जण लपून मुलींचे फोटो आणि व्हिडिओ रेकॉर्ड करत होते. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे..महाविद्यालयाचे कार्यकारी प्राचार्य यांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी चौघांविरोधात गुन्हा नोंदवून तिघांना अटक केली. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये उमेश जोशी, अजय गौड आणि हिमांशू बैरागी यांचा समावेश आहे. चौथा आरोपी सध्या फरार असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत..धक्कादायक! कल्याणमध्ये अश्लील व्हिडिओ बनवून प्रेयसीवर बलात्कार; राजकीय पक्षातील तरूणानं केला छळ, ब्लॅकमेलचाही केला प्रयत्न .अटक केलेल्या आरोपींपैकी उमेश जोशी हा एबीव्हीपीचा शहर सचिव होता आणि Rashtriya Swayamsevak Sangh (आरएसएस) शी संबंधित होता. घटनेनंतर त्याला पदावरून हटवण्यात आले आहे. पोलिसांनी आरोपींचे मोबाईल जप्त केले असून त्यांची फॉरेन्सिक तपासणी सुरू आहे..मंदसौरचे पोलिस अधीक्षक विनोद मीना यांनी सांगितले की, "सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपी मुलींना खिडकीतून डोकावून पाहताना आणि मोबाईलद्वारे फोटो-व्हिडिओ काढताना स्पष्ट दिसत आहेत. या प्रकारानंतर आम्ही त्वरित कारवाई केली आणि तिघांना अटक केली आहे. चौथ्या आरोपीचा शोध सुरू आहे.".दरम्यान, एबीव्हीपीनेही या घटनेबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे, की काही विद्यार्थ्यांनी कॉलेज कॅन्टीन परिसरात पाहणी केली होती, कारण त्या खोलीत संशयास्पद हालचाली होत होत्या. मात्र, संस्थेने आरोपी उमेश जोशीला पदावरून हटवून स्वतःला या घटनेपासून दूर केलं आहे. द इंडियन एक्सप्रेसने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. या प्रकरणामुळे विद्यार्थीवर्ग आणि पालकवर्गामध्ये संतापाची लाट आहे..