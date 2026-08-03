Viral Video : हृदयद्रावक घटना ! रुग्णवाहिकेतील ऑक्सिजन संपल्याने रुग्णालयात पोहोचण्याआधीच तरुणाचा मृत्यू, आईच्या मांडीवर घेतला अखेरचा श्वास

Ambulance Oxygen Failure Leads to Young Patient’s Death : मध्य प्रदेशातील मंडला जिल्ह्यातील एका घटनेने आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, २१ वर्षांचा एक तरुण रुग्णवाहिकेत श्वास घेण्यास धडपडताना दिसत आहे. उपचारासाठी रुग्णालयात नेत असताना रुग्णवाहिकेतील ऑक्सिजन संपल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबीयांनी केला आहे; त्यानंतर त्या तरुणाने आपल्या आईच्या मांडीवरच प्राण सोडले..ही घटना २७ जुलै रोजी घडली आहे, व्हिडिओ समोर आल्यानंतर ती चर्चेत आली आहे. वेळेवर ऑक्सिजन मिळाला असता आणि रुग्णवाहिका सुसज्ज असती, तर आपल्या मुलाचा जीव वाचू शकला असता, असे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. या घटनेमुळे आरोग्य सेवांच्या दर्जाबाबत स्थानिक पातळीवर चिंता व्यक्त केली जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत तरुणाची ओळख २१ वर्षीय अजित बरैया अशी पटली आहे; तो मंडला जिल्ह्यातील बाम्हणी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सुनेहरा गावाचा रहिवासी होता. अजितवर जिल्हा रुग्णालयात नियमितपणे डायलिसिस केले जात होते. त्याची प्रकृती बिघडल्यावर कुटुंबीयांनी रुग्णवाहिका बोलावली, परंतु वाटेतच त्याचा श्वास थांबला..ना रुग्णवाहिका ना स्ट्रेचर.. पाच वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृतदेह कडेवर घेऊन वडिलांची पायपीट, बघून अनेकांचे डोळे पाणावले.तरुणाच्या वडिलांनी आरोप केला आहे की, सुरुवातीला त्यांच्या मुलाला 'सामुदायिक आरोग्य केंद्रा'त (CHC) नेण्यात आले होते, जिथे श्वास घेण्यास त्रास होत असूनही त्याला ऑक्सिजन देण्यात आला नाही. त्यानंतर त्याला जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले, परंतु प्रवासादरम्यान रुग्णवाहिकेतील ऑक्सिजन संपला. याच कारणामुळे तरुणाचा मृत्यू झाल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे..वडिलांनी सांगितले की, हॉस्पिटलला कॉल केल्यानंतर रुग्णवाहिका जवळपास एका तास उशिराने आली. त्यांनी पुढे सांगितले की, वाटेत ऑक्सिजन संपल्यामुळे त्यांच्या मुलाला प्रचंड वेदना सहन कराव्या लागल्या आणि रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. भावूक होऊन वडिलांनी सांगितले की, जर रुग्णवाहिकेत ऑक्सिजन उपलब्ध असता, तर त्यांचा मुलगा आज जिवंत असता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.