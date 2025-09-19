Manipur: मणिपूरमध्ये आसाम रायफल्सच्या जवानांवर हल्ला; दोन जवान हुतात्मा, छायाचित्रे व्हायरल

इम्फाळः मणिपूरमध्ये आसाम रायफल्सच्या जवानांवर शुक्रवारी सायंकाळी अज्ञात हल्लेखोरांनी सापळा रचून केलेल्या हल्ल्यामध्ये दोन जवान हुतात्मा झाले तर अन्य चारजण हे जखमी झाले आहेत. इम्फाळच्या बाहेरील भागामध्ये ही घटना घडली. हे जवान एका मोटारीतून इम्फाळहून विष्णूपूरच्या दिशेने चालले असताना नाम्बोल सबल लेईकाइ परिसरामध्ये हा हल्ला करण्यात आला. ज्या ठिकाणी हा हल्ला झाला ते स्थळ इम्फाळ विमानतळापासून आठ किलोमीटर अंतरावर आणि इम्फाळ-चुराचांदपूरदरम्यान आहे..या हल्ल्याची छायाचित्रे समाजमाध्यमांत व्हायरल झाली असून त्यामध्ये एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला गंभीर दुखापत झाल्याचे दिसून येते. हल्ल्यानंतर या परिसरामध्ये तातडीने कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. मणिपूरचे राज्यपाल अजयकुमार भल्ला यांनी या हल्ल्याचा कठोर शब्दांत निषेध केला असून हुतात्मा जवानांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखामध्ये आम्ही सहभागी आहोत, असे म्हटले आहे. .या हल्ल्यामध्ये जखमी झालेले जवान लवकर बरे व्हावेत, अशी प्रार्थनाही त्यांनी केली आहे. ‘‘कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही हा हिंसाचार खपवून घेणार नाही,’’ असे सांगत त्यांनी दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असे नमूद केले. या हल्ल्यानंतर स्थानिकांनी मदतीसाठी पुढाकार घेत जखमी जवानांना उपचारासाठी ‘रिम्स’मध्ये दाखल केले. या हल्ल्याबाबत बोलताना माजी मुख्यमंत्री एन. बिरेनसिंह म्हणाले की, ‘‘हा हल्ला आम्हा सर्वांसाठी एक धडा आहे. सापळा रचून आमच्या जवानांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. या जवानांचे शौर्य आणि बलिदान आम्ही कधीच विसरू शकत नाहीत. ज्यांनी हा भ्याड हल्ला केला त्यांना कठोर शिक्षा होणे गरजेचे आहे.’’.मोदींच्या दौऱ्याआधी हिंसाचारपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मणिपूर दौऱ्याआधीही राज्यामध्ये हिंसाचार भडकला होता. काही समाजकंटकांनी अकरा सप्टेंबरच्या रात्री चुराचांदपूरमध्ये मोदींच्या स्वागतासाठी लावण्यात आलेले बॅनर फाडले होते तसेच बॅरिकेडिंग पाडून टाकत त्यांना आग लावण्यात आली होती. चुराचांदपूरपासून अवघ्या पाच किलोमीटर अंतरावर ही घटना घडली होती.स्थानिकांचे आंदोलनविष्णूपूर जिल्ह्यातील निंगथौखोंग या शहरामध्ये सुरक्षा दलांनी एका व्यक्तीला अटक केल्यानंतर आंदोलनाचा भडका उडाला होता. स्थानिक महिलांनी जोरदार घोषणाबाजी करत वाहतूक रोखून धरली होती. सुरक्षा दलांच्या वाहनांनाही रोखण्यात आले होते. लष्कराची कारवाई मनमानीपणाची असल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी ताब्यात घेतलेल्यांना तातडीने सोडण्याची मागणी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.