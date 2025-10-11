देश

Manipur Politics: शहांच्या भेटीची आमदारांना प्रतीक्षा; मणिपूरचे लोकप्रतिनिधी आठवडाभर दिल्लीत

Biren Singh: मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली २६ आमदार राष्ट्रपती राजवट हटवून सरकार स्थापनेची मागणी घेऊन दिल्लीत तळ ठोकून बसले आहेत. आठवड्यानंतरही अमित शहा व जे. पी. नड्डा यांची भेट न मिळाल्याने असंतोष.
नवी दिल्ली : मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आणत त्याठिकाणी सरकार स्थापन केले जावे, अशी मागणी घेऊन दिल्लीत आलेल्या या राज्याच्या २६ आमदारांना आठवडा उलटला तरी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची वेळ मिळालेली नाही. ‘बिहारची विधानसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर या,’ असा संदेश वरिष्ठ नेत्यांमार्फत या आमदारांना पाठवण्यात आल्याचे समजते.

