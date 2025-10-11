Manipur Politics: शहांच्या भेटीची आमदारांना प्रतीक्षा; मणिपूरचे लोकप्रतिनिधी आठवडाभर दिल्लीत

नवी दिल्ली : मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आणत त्याठिकाणी सरकार स्थापन केले जावे, अशी मागणी घेऊन दिल्लीत आलेल्या या राज्याच्या २६ आमदारांना आठवडा उलटला तरी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची वेळ मिळालेली नाही. ‘बिहारची विधानसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर या,’ असा संदेश वरिष्ठ नेत्यांमार्फत या आमदारांना पाठवण्यात आल्याचे समजते..माजी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली मणिपूरचे २६ आमदार दिल्लीत तळ ठोकून आहेत. ‘‘पक्षांतर्गत कोणतेही वाद नाहीत. शिवाय राज्यातील परिस्थिती बऱ्यापैकी सुधारली आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आणत सरकार स्थापन केले जावे,’’ अशी आमदारांची मागणी आहे. भाजपचे मणिपूर प्रभारी खासदार संबित पात्रा यांची अलीकडेच या आमदारांनी भेट घेत, त्यांचे म्हणणे मांडले होते. मात्र अद्याप शहा आणि नड्डा यांनी संबंधित आमदारांना भेटण्यासाठी वेळ दिलेली नाही..केंद्र सरकारने गत फेब्रुवारी मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. राज्यातील स्थिती पूर्वपदावर येत आहे. त्यामुळे पुन्हा सरकार स्थापन करण्यास हरकत नाही, असे आमदारांचे म्हणणे आहे. दिल्लीत पोहोचलेल्यांमध्ये काही वरिष्ठ आमदारांचा तसेच विधानसभेचे अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रत यांचा समावेश आहे..दोन्ही समुदायांचा पाठिंबासरकार स्थापनेसाठीच्या प्रयत्नांना केवळ मैतेई समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदारांचा पाठिंबा आहे असे नाही तर कुकी आणि नागा समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदारांचाही पाठिंबा आहे, असे भाजप आमदारांचे म्हणणे आहे. शहा आणि नड्डा हे बिहार निवडणुकीत व्यग्र असल्यामुळे मणिपूरच्या या आमदारांना त्यांची वेळ मिळणे कठीण असल्याचे सांगितले जात आहे..Girish Mahajan : ठाकरे ब्रॅन्ड नामशेष झाला, आगामी निवडणुकीत बॅन्ड वाजणार; गिरीश महाजन यांची घणाघाती टीका.जर वरिष्ठ नेत्यांची भेट मिळाली नाही तर आमदारकीचा राजीनामा देऊ, असा इशारा भाजपचे आमदार टी. श्यामकुमार यांनी दिला आहे. मे २०२३ मध्ये राज्यात हिंसाचाराला प्रारंभ झाला होता. त्यानंतर पंतप्रधानांनी या राज्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उडवली होती. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी मागील महिन्यात मणिपूरचा दौरा केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.