Manipur Violence: मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर मृतदेह ठेवून आंदोलन; काय आहे कारण?

Imphal: मणिपूरमध्ये पुन्हा उसळलेल्या हिंसाचारात सोमवारी तीन जणांचा मृत्यू झाला असून, अन्य तिघे जखमी झाले. इम्फाळ-पूर्व जिल्ह्यात सोमवारी सकाळी ही घटना घडली. कुकी दहशतवाद्यांनी हा हल्ला केल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या घटनेनंतर संतप्त झालेल्या स्थानिक नागरिकांनी मृतदेह मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह यांच्या निवासस्थानाबाहेर ठेवून निषेध नोंदवला. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात पुन्हा मैतेई-कुकी या दोन समुदायातील तणाव वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे..Manipur Violence : मणिपूर पु्न्हा पेटलं! २४ तासांत ९ जणांची हत्या, १४ घरांना लावली आग; कांगपोकपी जिल्ह्यात बंदची हाक.माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, इंफाळ पूर्व आणि कांगपोकपी जिल्ह्यांच्या सीमेलगत असलेल्या परिसरात काही जण जंगलात जळणासाठी सरपण गोळा करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांच्यावर हल्ला झाल्याची माहिती स्थानिक आमदार थोचोम लोकेश्वर सिंह यांनी दिली. या हल्ल्यात तीन जणांचा मृत्यू झाला, तर अन्य तिघे जखमी झाले असून, त्यांच्यावर इंफाळमधील राज मेडिसिटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Gokul Election Result 2026 : एकटा बास! मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ३ मंत्री, २ खासदार, १० आमदारांना पुरून उरले सतेज पाटील; वाचा विजयी उमेदवारांची फायनल यादी.मुख्यमंत्र्यांच्या निवासाबाहेर मृतदेह ठेवून निषेधहल्ल्याची माहिती समोर आल्यानंतर संतप्त झालेल्या स्थानिक नागरिकांनी इंफाळमधील मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह यांच्या निवासस्थानाबाहेर मृतदेह ठेवून निषेध नोंदवत या हल्ल्याबद्दल संताप व्यक्त केला. या हल्ल्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः जिल्ह्यांच्या सीमेलगतच्या भागात नागरिकांना दैनंदिन कामांसाठी बाहेर पडतानाही धोका निर्माण होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे..सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नस्थानिक आमदार थोचोम लोकेश्वर सिंह यांनी घटनास्थळाजवळील सिनाई सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन्स (SoO) छावणी हटवण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आसाम रायफल्सच्या जवानांनी लाकूड गोळा करण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना संरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. .मणिपूरमध्ये पुन्हा तणावाची शक्यतामे २०२३ पासून मणिपूरमध्ये मैतेई आणि कुकी समुदायांमधील संघर्षामुळे राज्यातील परिस्थिती संवेदनशील बनलेली आहे. काही काळ शांततेत गेल्यानंतर आज झालेल्या हल्ल्यामुळे पुन्हा तणाव वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.