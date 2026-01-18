मणिपूरमधील 'त्या' पीडितेचा अडीच वर्षांनी मृत्यू, मनावर आघात अन् शरीरावर जखमांसह सुरू होता जगण्याचा संघर्ष

मणिपूरमध्ये अडीच वर्षांपूर्वी मे २०२३ मध्ये झालेल्या जातीय हिंसाचाराचा सामूहिक बलात्कार झालेल्या कुकी समुदायातील पीडितेचा मृत्यू झाला आहे. कुटुंबियांनी सांगितलं की, त्या भयंकर घटनेतून ती कधी सावरलीच नाही. मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या ती खचली होती. मनावर झालेला आघात आणि शरिरावर झालेल्या जखमांनी तिची प्रकृती बिघडत गेली. अडीच वर्षे तिने त्रास सहन केला. उपचारानंतरही तिच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली नाही..कुटुंबियांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बलात्काराच्या त्या घटनेनंतर तिच्या शरिरावर गंभीर जखमी आढळल्या होत्या. त्या घटनेनं हादरवून टाकलं होतं. तेव्हापासून सतत मानसिक तणावाखाली होती. कुकी समुदायाची संघटना इंडिजिनस ट्रायबल लीडर्स फोरमने सांगितलं की, तरुणीला उपचारासाठी गुवाहाटीला नेलं होतं. तिथं तिचा १० जानेवारीला मृत्यू झाला..हिंसाचाराच्या सुरुवातीच्या काही दिवसांमध्ये तरुणीचं अपहरण करण्यात आलं होतं. तिला इंफाळहून लँगोलला नेलं गेलं. तिथं तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केले गेले. यानंतर तिला विष्णूपूर परिसरात गंभीर अवस्थेत सोडून दिलं गेलं. यातून जिवंत वाचली पण नंतर मृत्यूशी लढा सुरू होता. शरीरावर, मनावर झालेले घाव भरून आले नाहीत..गोव्यात २ रशियन महिला अन् एका आसामच्या महिलेची हत्या, हात-पाय बांधून अत्याचारानंतर हत्येचा संशय; मृतदेह नग्नावस्थेत.पीडितेच्या आईनं सांगितलं की, त्या घटनेआधी मुलगी आनंदी असायची, सर्वांमध्ये मिळून मिसळून वागायची. इंफाळमध्ये एका ब्युटी पार्लरमध्ये ती काम करायची. पण त्या दिवसानं सगळं आयुष्यच बदललं. तिला इतकी गंभीर दुखापत झाली होती की श्वासही घेता यायचा नाही..पीडितेनं जुलै २०२३ मध्ये माध्यमांसमोर आपली दुर्दैवी कहाणी सांगितली होती. हातात शस्त्र घेऊन आलेल्या चौघांनी अपहरण केलं होतं. त्यांनी एका निर्जनस्थळी नेत अनन्वित अत्याचार केले. कसाबसा जीव वाचवून तिथून पळून आले. एका रिक्षाचालकानं मदत केल्यानं सुरक्षित ठिकाणी आल्याचंही तिने सांगितलं होतं. मणिपूरमध्ये मैतेई आणि कुकी समुदायात झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेत शेकडो लोकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. हजारो लोकांना त्यांचं घर सोडण्याची वेळ आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.