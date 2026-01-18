देश

मणिपूरमधील 'त्या' पीडितेचा अडीच वर्षांनी मृत्यू, मनावर आघात अन् शरीरावर जखमांसह सुरू होता जगण्याचा संघर्ष

Manipur Victim Died : मणिपूरमध्ये अडीच वर्षांपूर्वी हिंसाचारावेळी सामूहिक बलात्कार झालेल्या पीडितेचा मृत्यू झाला आहे. बलात्काराच्या घटनेनंतर मानसिक तणाव आणि शरीरावरील जखमांच्या वेदनांमुळे तिचा जगण्याचा संघर्ष सुरू होता.
सूरज यादव
मणिपूरमध्ये अडीच वर्षांपूर्वी मे २०२३ मध्ये झालेल्या जातीय हिंसाचाराचा सामूहिक बलात्कार झालेल्या कुकी समुदायातील पीडितेचा मृत्यू झाला आहे. कुटुंबियांनी सांगितलं की, त्या भयंकर घटनेतून ती कधी सावरलीच नाही. मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या ती खचली होती. मनावर झालेला आघात आणि शरिरावर झालेल्या जखमांनी तिची प्रकृती बिघडत गेली. अडीच वर्षे तिने त्रास सहन केला. उपचारानंतरही तिच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली नाही.

