मराठा आरक्षण : सुनावणीचं वेळापत्रक ठरलं; 8 ते 18 मार्च दरम्यान होणार सुनावणी

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलं होतं. या सुनावणीमध्ये प्रत्यक्ष सुनावणीबाबतचा निर्णय होणार होता. आणि आता पुढील सुनावणी 8 मार्चपासून सुरु होणार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. न्यायालयाने सुनावणीबाबतचं वेळापत्रक ठरवून दिलं आहे.

Maratha Reservation final hearing to commence from March 8.

If physical hearing starts by then, then hearing through physical mode, else through video conference: Supreme Court

Court proposes to complete the hearing by March 18.#SupremeCourt #MarathaReservation

— Bar & Bench (@barandbench) February 5, 2021