Latest Marathi News Live Update: : सेव्हनहिल उड्डाणपुलावर भीषण अपघात: अचानक ब्रेकचा बळी ठरला ५ वर्षीय चिमुकला

नागपूर– छत्रपती संभाजीनगरातील सेव्हनहिल उड्डाणपुलावर एका कारचालकाने वेगात जात असताना अचानक ब्रेक दाबल्याने तीन गाड्या एकमेकांवर आदळल्या आणि या विचित्र अपघातात ५ वर्षीय अभिनव या बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, हायकोर्टाकडून आकाशवाणीच्या दिशेने धावणारी कार पुलाच्या मधोमध अचानक थांबली. तिच्या मागे असलेली अंड्यांची वाहतूक करणारी लोडिंग रिक्षा तत्काळ थांबली; मात्र मागून येणाऱ्या दोन कार रिक्षावर आणि एकमेकांवर आदळल्या. या धडकेत शेवटच्या कारच्या समोरील सीटवर बसलेल्या बालकाचा जागीच मृत्यू झाला. दोन्ही कारचे मोठे नुकसान झाले असून, जवाहरनगर पोलिसांनी मात्र अद्याप अधिकृत मृत्यूची नोंद झालेली नसल्याचे सांगितले आहे.

