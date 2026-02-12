देश

Parliament debate: "राईट टू रिकॉल" म्हणजे काय? काम न करणारे आमदार-खासदार बरखास्त होणार? संसदेत झाली चर्चा

Right to Recall Explained: राईट टू रिकॉल म्हणजे काय? काम न करणाऱ्या आमदार-खासदारांना मुदतीआधी हटवण्याचा अधिकार मतदारांना मिळणार का? यावर संसदेत चर्चा झाली.
Right to Recall

Right to Recall Explained: Can Voters Remove MPs After Raghav Chadha Raises the Issue in Parliament?

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नवी दिल्ली: लोकशाही प्रक्रियेत मतदारांच्या भूमिकेला अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने संसदेत महत्त्वपूर्ण चर्चा घडली. आम आदमी पक्षाचे (आप) राज्यसभेतील खासदार राघव चढ्ढा यांनी 'राईट टू रिकॉल' या संकल्पनेची मांडणी करताना, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना जबाबदार ठेवण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, मतदारांना केवळ नेते निवडण्याचा अधिकार नसून, ते अपेक्षित कामगिरी करत नसतील तर त्यांना पदावरून हटवण्याचीही क्षमता असावी.

Loading content, please wait...
parliament
Parliament law
Raghav Chadha
Political Accountability
legal reforms in India

Related Stories

No stories found.