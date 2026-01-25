Mark Tully Passes Away : ज्येष्ठ पत्रकार पद्मभूषण मार्क टली यांचे निधन, ९० व्या वर्षी घेतला अंतिम श्वास

ज्येष्ठ पत्रकार आणि प्रसिद्ध लेखक मार्क टली यांचे रविवारी दिल्लीतील एका खाजगी रुग्णालयात निधन झाले. ते ९० वर्षांचे होते. त्यांच्या मृत्यूची पुष्टी एफसीसी साउथ एशिया आणि आयएपीसीने केली आहे. मार्क टली काही काळापासून आजारी होते आणि गेल्या आठवड्यापासून त्यांना साकेत येथील मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते, जिथे त्यांनी रविवारी दुपारी अखेरचा श्वास घेतला..एफसीसी साउथ एशिया आणि आयएपीसीने त्यांच्या निधनाबद्दल म्हटले आहे की, "आज, २५ जानेवारी २०२५ रोजी आमचे संस्थापक सदस्य मार्क टली यांचे निधन झाल्याबद्दल आम्ही तुम्हाला कळवत आहोत. रेडिओ पत्रकारितेचे खरे दिग्गज आणि एफसीसी साउथ एशियाचे संस्थापक आधारस्तंभ मार्क टली यांच्या निधनाबद्दल आम्ही शोक व्यक्त करतो. पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ, त्यांचा आवाज भारतातील सर्वात विश्वासार्ह आणि मान्यताप्राप्त होता, देशाच्या आधुनिक इतिहासाला आकार देणाऱ्या क्षणांमधून लाखो लोकांना मार्गदर्शन करत होता. बीबीसीसाठी त्यांचे वृत्तांकन दुर्मिळ प्रामाणिकपणा, अपवादात्मक खोली आणि सत्याशी अढळ वचनबद्धतेसाठी ओळखले जात असे..मार्क टली यांचा जन्म कोलकाता येथे झाला. २४ ऑक्टोबर १९३५ रोजी तत्कालीन कलकत्ता (आता कोलकाता) येथे जन्मलेल्या मार्क टली यांनी पत्रकारितेच्या जगात एक अद्वितीय स्थान निर्माण केले. त्यांनी केवळ भारताचे बारकाईने निरीक्षण केले नाही तर ते समजून घेतले आणि अत्यंत संवेदनशील आणि संतुलित दृष्टिकोनाने ते जगासमोर सादर केले. त्यांनी जवळजवळ २२ वर्षे बीबीसीचे नवी दिल्ली ब्युरो चीफ म्हणून काम केले, भारतीय राजकारणाचे कव्हरिंग केले, समाज आणि संस्कृतीवरील त्यांचे वृत्तांकन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होते..ज्येष्ठ लेखक धनंजय चिंचोलीकर उर्फ बब्रूवान रुद्रकंठावार यांचं निधन, वयाच्या ६१ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास.अनेक पुस्तकांचे लेखकपत्रकार असण्यासोबतच, मार्क टली हे एक प्रसिद्ध लेखक देखील होते. भारतावरील त्यांची पुस्तके अजूनही संदर्भग्रंथ मानली जातात. "नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया," "इंडिया इन स्लो मोशन," आणि "द हार्ट ऑफ इंडिया" सारख्या पुस्तकांद्वारे त्यांनी भारतीय समाजातील गुंतागुंत, विरोधाभास आणि आत्मा अतिशय सोप्या भाषेत जगासमोर मांडला..पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानितते बीबीसी रेडिओ ४ च्या लोकप्रिय कार्यक्रम "समथिंग अंडरस्टूड" चे प्रस्तुतकर्ता देखील होते. त्यांच्या योगदानाची दखल घेऊन, २००२ मध्ये ब्रिटनने त्यांना नाइट पदवीने सन्मानित केले, तर २००५ मध्ये भारत सरकारने त्यांना पद्मभूषण देऊन सन्मानित केले. मार्क टली यांचे निधन पत्रकारिता आणि साहित्य जगताचे मोठे नुकसान आहे. भारताबद्दलची त्यांची सखोल समज, निष्पक्ष दृष्टी आणि मानवीय करुणा त्यांना एक प्रतिष्ठित पत्रकार आणि लेखक म्हणून कायम स्मरणात राहिल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.