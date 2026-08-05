Mark Zuckerberg: मार्क झुकरबर्गने मागितली माफी! पैशांच्या बदल्यात विशिष्ट कंटेंट प्रमोट केल्याची 'मेटा'कडून कबुली?

नवी दिल्ली: पैशांसाठी कंटेंट प्रमोट केल्याची चूक मेटाने कबूल केली आहे. बाल लैंगिक शोषण सामग्री, डीपफेक आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्हिडिओ हटवण्यासह गंभीर चुकांवर फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मालक कंपनी असलेल्या 'मेटा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झकरबर्ग यांनी भारत सरकारची माफी मागितली आहे..केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि मेटाचे चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कॅप्लन यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मेटाच्या अधिकाऱ्यांनी सरकारने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर झुकरबर्ग यांच्या वतीने खेद व्यक्त केला..बैठकीत केंद्र सरकारने मेटाच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत खडसावले की, भारत सरकार डिजिटल प्लॅटफॉर्मची मनमानी अजिबात सहन करणार नाही. मेटा ही केवळ एक 'मध्यस्थ' राहिलेली नसून त्यांचा अल्गोरिदम युजर्सना कोणता आशय दाखवायचा हे ठरवतो. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांना मिळणाऱ्या 'सेफ हार्बर'च्या कायदेशीर संरक्षणाचा लाभ मेटाला मिळणार नाही, असा स्पष्ट इशारा सरकारने दिला..Plastic Note: भारतात प्लास्टिकच्या नोटा कधी सुरू होणार? RBI गव्हर्नरांनी 'ती' वेळच सांगितली; महत्त्वाची माहिती समोर.पैशांच्या मोबदल्यात कंटेंट प्रमोट केल्याची कबुलीसरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पैशांच्या मोबदल्यात विशिष्ट प्रकारचा कंटेंट प्रमोट केल्याचे मेटाने मान्य केले आहे. प्लॅटफॉर्म चालवताना काही गंभीर चुका झाल्याचे स्वीकारत कंपनी प्रतिनिधींनी दिलगिरी व्यक्त केली. भारतातील कायद्यांपेक्षा कोणताही डिजिटल प्लॅटफॉर्म मोठा नाही आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दम सरकारने भरला..काय आहे 'सेफ हार्बर' नियम?आयटी कायद्यानुसार मिळणाऱ्या 'सेफ हार्बर' संरक्षणामुळे फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स किंवा युट्यूब यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर युजर्सनी पोस्ट केलेल्या आशयासाठी कंपनीला थेट जबाबदार धरले जात नाही. परंतु, जेव्हा एखादी कंपनी स्वतः अल्गोरिदम किंवा पैशांच्या माध्यमातून आशयाची निवड, प्रसार किंवा त्याचा 'रीच' नियंत्रित करते, तेव्हा हे कायदेशीर संरक्षण रद्द केले जाऊ शकते..महाबळेश्वर-लोणावळा विसरा! मुरूडचा 'हा' धबधबा सध्या आहे पर्यटकांचं नवं आकर्षण; कधी आणि कसं जायचं, वाचा एका क्लिकवर.पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ...पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अधिकृत फेसबुक अकाउंटवरील एक व्हिडिओ काही काळासाठी अचानक हटवण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारने मेटाला जाब विचारला होता. याशिवाय, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगानेदेखील मेटाच्या प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित जाहिराती प्रदर्शित झाल्याच्या वृत्ताची दखल घेत चौकशी सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.