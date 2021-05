बॉयफ्रेंडची पोलिसांकडे तक्रार करायला गेली अन् लग्न करूनच आली

By

प्रेम म्हटलं की त्यात रुसवे-फुगवे आलेच. अनेकदा हे वाद किरकोळ स्वरुपाचे असतात. तर, काही वेळा ते गंभीरही होतात. मात्र, अशाच एका किरकोळ कारणावरुन वाद झाल्यामुळे एका तरुणीने थेट पोलिस स्टेशन (police station) गाठत प्रियकराविरोधात तक्रार दाखल केली. विशेष म्हणजे पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेण्याऐवजी या दोघांमधील मतभेद दूर करत त्यांचं पोलिस स्टेशनमध्येच लग्न (marriage) लावून टाकलं. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर या अनोख्या लग्नाची चर्चा रंगली आहे. (marriage of couple in police station video goes viral)

राजस्थानमधील कोटा जिल्ह्यातील रामगंजमंडी येथे हे अनोखं लग्न पार पडलं आहे. २२ वर्षीय एक तरुणी आणि तिचा प्रियकर मोतीलाल यांचं किरकोळ कारणावरुन वाद झाले. ज्यामुळे रागाच्या भरात या युवतीने थेट पोलिस तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, पोलिसांनी तक्रार दाखल करण्याऐवजी या तरुणीची व मोतीलालची समजूत काढली आणि त्या दोघांचाही रुसवा दूर करत पोलिस स्टेशनच्या आवारात असलेल्या मंदिरात त्यांचं लग्न लावून टाकलं.

हेही वाचा: वाऱ्यामुळे तुटला Glass bridge; ३३० फुटांवर लटकला पर्यटक

दरम्यान, मोतीलाल व त्याच्या प्रेयसीमधील वाद मिटल्यानंतर दोघांच्याही कुटुंबियांनी बोलवण्यात आलं आणि घरच्यांच्या संमतीने हा लग्नसोहळा पार पडला. विशेष म्हणजे या लग्नात एका पत्रकाराने भटजींची भूमिका पार पाडली. तर, पोलिस स्टाफमधील काही जण पाहुणे झाले. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर या लग्नाची जोरदार चर्चा सुरु आहे.