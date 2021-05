वाऱ्यामुळे तुटला Glass bridge; ३३० फुटांवर लटकला पर्यटक

जोरदार वादळी वाऱ्यामुळे (heavy wind) चीनच्या (China) प्रसिद्ध ग्लास ब्रीजला (Glass bridge) धक्का पोहोचला आहे. ९० किलोमीटर प्रतितास वेगाने आलेल्या वादळी वाऱ्यामुळे या पुलाचं नुकसान झालं असून या ब्रीजवरील (bridge) काही काचा उडाल्या आहेत. इतकंच नाही तर यावेळी पुलावरुन चालणारा एक पर्यटक (tourist) ३३० फूट उंचीवर अडकला होता. मात्र, सुदैवाने येथील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्याचे प्राण वाचवले आहे. या घटनेचा एक फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. (glass bridge in china shatters after heavy wind leaving tourist trapped partway across)

'Daily Mail'च्या वृत्तानुसार, ही घटना चीनच्या लोंगजिंग (Longjing City) शहरात घडली आहे. लोंगजिंग येथे ३३० फूट उंचीवर काचेचा ब्रीज बांधण्यात आला असून शुक्रवारी येथे मोठं वादळ-वारं आलं. वेगाने आलेल्या या वादळामुळे ब्रीजवरील काही काचा उडून गेल्या आणि परिणामी, ब्रीजवर असलेला एक पर्यटक पुलावर अडकला. विशेष म्हणेज अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे घाबरलेल्या पर्यटकाने ब्रीजच्या रोलिंगला पकडून ठेवलं. त्यानंतर अग्निशमन दल, पोलिस आणि पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या पर्यटकाची सुखरूप सुटका केली.

घडलेल्या प्रकारामुळे या पर्यटकाला मानसिक धक्का बसला होता. त्यामुळे त्याला रुग्णालयात नेत त्याचं मानसोपचार तज्ज्ञांनी समुपदेशन केल्याचं सांगण्यात येत आहे.