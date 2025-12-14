Crime News: पती, दोन मुलं अन् अफेयर... हॉटेलमध्ये SEX नंतर भांडण; महिलेने थेट गुप्तांगच कापला... नंतर जे घडलं ते भयानक होतं

पंजाबच्या लुधियाना शहरात एका हॉटेलमध्ये घडलेल्या महिलेच्या हत्येच्या प्रकरणात पोलिसांना मोठे यश मिळाले आहे. मृत महिलेच्या प्रियकराने तिचा खून केल्याचे तपासात समोर आले आहे. आरोपीचे नाव अमित निषाद असून तो जगीरपूर येथील न्यू अमरजीत कॉलनीत राहतो..दोघेही शुक्रवारी दाना मंडी परिसरातील इंडो-अमेरिकन हॉटेलमध्ये आले होते. त्यांनी एक खोली भाड्याने घेतली आणि तेथे सुमारे तीन तास वेळ घालवला. या दरम्यान त्यांच्यात शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले. नंतर महिलेने अमितला लग्न करण्यास सांगितले. अमितने यास नकार दिल्यानंतर दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला..अमितच्या गुप्तांगावर वारवाद इतका विकोपाला गेला की रेखाने कटर काढले आणि अमितच्या गुप्तांगावर वार केला. यामुळे जखमी झालेल्या अमितला प्रचंड संताप आला. रागाच्या भरात त्याने महिलेचा गळा आवळून तिचा खून केला. खून केल्यानंतर अमित एकटाच खोलीतून बाहेर पडला. हॉटेल व्यवस्थापकाने विचारले तर त्याने जेवण आणण्यासाठी बाहेर जात असल्याचे सांगितले.बराच वेळ अमित परत न आल्याने व्यवस्थापक खोलीत गेला. तेथे त्याला महिलेचा मृतदेह दिसला. ती अर्धनग्न अवस्थेत होती. तिच्या चेहऱ्यावर मारहाणीच्या जखमा होत्या, नाकातून रक्त वाहत होते आणि ते संपूर्ण चेहऱ्यावर पसरले होते. तसेच तिच्या भुवयांवरही जखमेचे व्रण दिसत होते..Manmad Crime : मनमाडजवळ 'लुटेरी दुल्हन'चा धक्कादायक प्रकार; विवाहाच्या दुसऱ्याच दिवशी वधू फरारी, १० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल.लग्नाच्या मुद्द्यावरून नेहमी वादघटनेनंतर पोलिसांना बातमी मिळाली. त्यांनी रात्रभर सेफ सिटी कॅमेऱ्यांच्या फुटेजची तपासणी केली. अमित गावाकडे गेल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी तेथे छापा टाकला. रात्री बाराच्या नंतर त्याला अटक करण्यात आली.पोलीस उपायुक्त रुपिंदर सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिला ही आपल्या पतीपासून वेगळी राहत होती आणि तिला दोन मुले होती. अमित आणि महिला यांची बराच काळ मैत्री होती. ते दोघे नियमितपणे एकमेकांना भेटत असत. मात्र लग्नाच्या मुद्द्यावरून नेहमी वाद होत असत..बेडशीटवरून बोटांचे ठसे गोळाअमितच्या गुप्तांगावरील जखम गंभीर होती. त्यामुळे त्याची तब्येत खालावली आणि त्याला प्रथम रुग्णालयात दाखल करावे लागले. नंतर पोलिसांनी अटक केल्यानंतर त्याला चंदीगडच्या पीजीआय रुग्णालयात हलवण्यात आले.पोलिसांच्या फॉरेन्सिक पथकाने खोलीतील बेड आणि बेडशीटवरून बोटांचे ठसे गोळा केले. तसेच बेडजवळ एक कटरही सापडला, जो हल्ल्यात वापरला गेला असावा. सध्या पोलिस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत..Crime: आधी अमानुष मारहाण; नंतर जीवे मारण्याची धमकी, शिक्षकाचं ७ वीच्या विद्यार्थिनीसोबत धक्कादायक कृत्य, कारण काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.