Crime News: पती, दोन मुलं अन् अफेयर... हॉटेलमध्ये SEX नंतर भांडण; महिलेने थेट गुप्तांगच कापला... नंतर जे घडलं ते भयानक होतं

Secret Affair Ends in Tragedy : पंजाबच्या लुधियाना शहरात एका हॉटेलमध्ये भेटीदरम्यान लग्नाच्या मुद्द्यावरून झालेला तीव्र वाद प्राणघातक ठरला असून, महिलेचा खून केल्याच्या आरोपाखाली तिच्या प्रियकराला अटक करण्यात आली
Sandip Kapde
पंजाबच्या लुधियाना शहरात एका हॉटेलमध्ये घडलेल्या महिलेच्या हत्येच्या प्रकरणात पोलिसांना मोठे यश मिळाले आहे. मृत महिलेच्या प्रियकराने तिचा खून केल्याचे तपासात समोर आले आहे. आरोपीचे नाव अमित निषाद असून तो जगीरपूर येथील न्यू अमरजीत कॉलनीत राहतो.

