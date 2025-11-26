देश

CM Mohan Yadav: शहीद पोलीस अधिकाऱ्याच्या कुटुंबियांना १ कोटींची मदत; लहान भावाला थेट उपनिरीक्षकपदी अनुकंपा नियुक्ती

Martyr Ashish Sharma: शहीद पोलीस आशीष शर्माच्या कुटुंबीयांसाठी १ कोटी रुपये मदत. लहान भाऊ उपनिरीक्षकपदी अनुकंपा नियुक्ती. नगराध्यक्ष निवडणुकीसाठी थेट मतदारांद्वारे विधेयक मंजूर.
सकाळ वृत्तसेवा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नक्षलविरोधी अभियानादरम्यान १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पोलिस-नक्षल चकमकीत वीरगती प्राप्त झालेले निरीक्षक (विशेष सशस्त्र दल) आशीष शर्मा, हॉक फोर्स बालाघाट, यांच्या कुटुंबियांना १ कोटी रुपये आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे.

