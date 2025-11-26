CM Mohan Yadav: शहीद पोलीस अधिकाऱ्याच्या कुटुंबियांना १ कोटींची मदत; लहान भावाला थेट उपनिरीक्षकपदी अनुकंपा नियुक्ती

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नक्षलविरोधी अभियानादरम्यान १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पोलिस-नक्षल चकमकीत वीरगती प्राप्त झालेले निरीक्षक (विशेष सशस्त्र दल) आशीष शर्मा, हॉक फोर्स बालाघाट, यांच्या कुटुंबियांना १ कोटी रुपये आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे..यासोबतच, शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शहीद निरीक्षक आशीष शर्मा यांचे लहान भाऊ अंकित शर्मा यांना जिल्हा पोलीस दलात उपनिरीक्षक (Sub Inspector) पदावर अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..Girish Mahajan : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती म्हणूनच! भाजप प्रवेशाचा हेतू घटकपक्षांना शह देणे नाही: गिरीश महाजन.शहीद शर्मांची शौर्यगाथादिवंगत निरीक्षक आशीष शर्मा हे अत्यंत हुशार, प्रतिभावान आणि धाडसी अधिकारी होते. त्यांना यापूर्वी २ वेळा राष्ट्रपतींकडून शौर्य पदक देऊन सन्मानित करण्यात आले होते. याशिवाय, त्यांना २०२१ मध्ये मुख्यमंत्र्यांकडून आंतरिक सेवा पदक आणि २०२३ मध्ये दुर्गम सेवा पदक प्रदान करण्यात आले होते. राज्य शासनाने त्यांना २०२३ मध्ये 'आउट ऑफ प्रमोशन' देखील दिले होते..नगराध्यक्ष निवडणुकीसाठी विधेयक विधानसभेत सादर करण्यास मंजुरीमंत्रिमंडळाने नगर पालिका आणि नगर परिषद यांच्या अध्यक्षपदाची (नगराध्यक्ष) निवडणूक पुन्हा एकदा थेट मतदारांद्वारे (प्रत्यक्ष प्रणाली) घेण्यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत सादर करण्यास मंजुरी दिली आहे..पूर्वी राज्यात १९९९ ते २०१४ पर्यंत नगर पालिका आणि नगर परिषद यांच्या अध्यक्षांची निवडणूक थेट मतदारांद्वारे (प्रत्यक्ष प्रणाली) घेतली जात होती. २०२२ मध्ये मात्र ही निवडणूक अप्रत्यक्ष प्रणालीने, म्हणजेच निवडून आलेल्या नगरसेवकांद्वारे (पार्षद) घेण्यात आली होती..Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकांच्या प्रारूप मतदार यादीत प्रचंड घोळ; कोल्हापुरात पक्षांकडून प्रशासन धारेवर.याउलट, महापौरांची (महापौर) निवडणूक अजूनही थेट मतदारांद्वारे (प्रत्यक्ष प्रणाली) घेतली जात आहे. या नवीन निर्णयामुळे नगर पालिका आणि नगर परिषदेच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा थेट लोकशाही पद्धतीचा अवलंब करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.