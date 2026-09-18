Moon Discovery: चंद्रावर सापडले प्रचंड विवर! ७२८ फूट रुंद, १४१ फूट खोल; दोन वर्षांपूर्वीच्या उल्कापाताचा थरारक पुरावा

केप कॅनाव्हेराल (अमेरिका): इटलीतील वासरास्थळ असलेले रोमन कलोसियम या जगातील सर्वांत मोठ्या खुल्या प्रेक्षागृहापेक्षाही प्रचंड मोठे असलेले नवे विवर चंद्रावर आढळले आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या एका शक्तिशाली उल्कापातामुळे ते निर्माण झाल्याचे शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, हा उल्कापात त्यावेळी पृथ्वीवर किंवा अवकाशातील दुर्बिणींतून जाणवला नव्हता..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.सुमारे ७२८ फूट रुंद आणि १४१ फूट खोल व तीव्र उतार असलेले विवर अलीकडच्या काळात सौरमालेत आढळलेले सर्वांत मोठे ज्ञात उल्कापातजन्य विवर आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उल्कापात होण्याची घटना सरासरी १३२ वर्षांतून एकदाच घडते, असा संशोधकांचा अंदाज आहे. त्यामुळे चंद्रावर भविष्यात मानवी तळ उभारण्याच्या तयारीत असलेल्या ‘नासा’ या अमेरिकेच्या अवकाश संशोधन संस्थेसाठी हा शोध अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या शोधातून चंद्राच्या पृष्ठभागावरील उल्कापातांचा धोका आणि त्यांचे परिणाम समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची माहिती मिळणार आहे..नासा’च्या लुनार रिकॉनिसन्स ऑर्बिटरने (एलआरओ) मे २०२४ मध्ये चंद्राच्या पृथ्वीवरून दिसणाऱ्या भागात काढलेल्या छायाचित्रांतून या विवराचा शोध लागला आहे. एक लघुग्रह किंवा धूमकेतूच्या आपटलेल्या तुकड्यामुळे तयार झाले होते. चंद्रावर झालेल्या या आघाताची पृथ्वीवरील आणि अवकाशातील दुर्बिणींतून प्रत्यक्ष नोंद झाली नाही. ‘एलआरओ’कडून मिळणाऱ्या प्रचंड माहितीच्या जंजाळातून ऑगस्ट २०२५ पर्यंत विस्तृत-कोनीय छायाचित्रे ओळखली गेली नाहीत. या वर्षांच्या सुरवातीला ‘एलआरओ’ने अधिक तपशीलवार छायाचित्रे गोळा केली आणि त्यानंतर विवाराचा शोध लागला..‘सायन्स ॲडव्हान्सेस’ या नियतकालिकात बुधवारी (ता.१६) प्रसिद्ध झालेल्या दोन अभ्यासांपैकी एका अभ्यासात शास्त्रज्ञांनी या घटनेला दुर्मीळ, आयुष्यात एकदाच अनुभवता येईल अशा स्वरूपाची निरीक्षणाची संधी म्हटले आहे. ह्यूस्टनमधील लुनार अँड प्लॅनेटरी इन्स्टिट्यूट या संस्थेचे माजी संचालक थॉमस मॅकगेटचिन यांच्या स्मरणार्थ विवराला त्यांचे नाव दिले आहे..‘अपोलो’ मोहिमेतील अंतराळवीरांच्या चंद्रावरील पावलांच्या खुणा कायम राहतील, असा एक लोकप्रिय समज आहे. मात्र, एवढ्या कालावधीत त्या खुणा निश्चितच नष्ट झालेल्या असतील.- मार्क रॉबिन्सन, ‘एलआरओ’च्या कॅमेऱ्यांचे प्रमुख शास्त्रज्ञ.Indian Army Success Story: १३ वेळा अपयश, पण जिद्द कायम! १४व्या प्रयत्नात अनिकेत झाला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, अपयशाला हरवत यशाला गवसणीचा प्रेरणादायी प्रवास.उल्कापाताचा परिणामनव्या उल्कापातामुळे चंद्राच्या पृष्ठभागावरील १०० किलोमीटरपेक्षाअधिक क्षेत्रावर आघात झालाअपेक्षेपेक्षा अधिक धूळ आणि खडकाळ माती दूरवर फेकली गेलीदुसऱ्या अभ्यासात नव्या विवराभोवती सुमारे सात किलोमीटर रुंदीचा थंड भाग आढळलाचंद्राच्या पृष्ठभागावरील माती सैल झाल्यामुळे थंड भाग निर्माणझाला असावा, असे संशोधकांचे मतउल्कापातामुळे चंद्राच्या पृष्ठभागावरील ‘रेगोलिथ’ म्हणजे माती आणिखडकांचा वरचा थर सतत ढवळला जातोढवळण्याच्या क्रियेमुळे साधारणपणे पृष्ठभागाखालील घटक वर येतात२००९मध्ये ‘एलआरओ’चे प्रक्षेपण झाल्यापासून त्याने शोधलेल्या असंख्य विवरांमुळे चंद्राच्या मातीचा वरचा सुमारे दोन सेंटीमीटर थर दर ८० हजार वर्षांनी ढवळला जात असल्याचे दिसलेहा वेग पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा जास्त .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.