Assam News : आसामच्या मळ्यात ‘माचा’ बहरला; गुवाहाटीतील लिलावात एका लॉटची तीन हजारांना विक्री

गुवाहाटी - आसामच्या तिन्सुकिया जिल्ह्यातील चहा मळ्यामध्ये ‘माचा’ प्रकारच्या वैशिष्ट्यपूर्ण चहाचे व्यावसायिक पातळीवर उत्पादन घेण्यात यश आले आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी आज ही घोषणा केली. ‘छोटा तिंगराई टी इस्टेट’मध्ये या चहाची लागवड करण्यात आली आहे. गुवाहाटी येथे झालेल्या या चहाच्या लिलावामध्ये एका लॉटची तीन हजार रुपयांना विक्री करण्यात आली..मुख्यमंत्री सरमा म्हणाले की, ‘भारत-जपानमधील दृढ संबंध आणि विविध क्षेत्रांतील सहकार्यामुळे हे शक्य झाले आहे.’ या चहाच्या मळ्याचे संचालक मृत्युंजय जालान यांनी सांगितले की, ‘हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी गेल्या दशकभरापासून जपानी चहा उत्पादक, कृषी संशोधक, उपकरण पुरवठादार आणि चहा अभ्यासक एकत्र काम करत होते. छोटा तिंगराईने आसामच्या पारंपरिक चहाचा वारसा आणि जपानचे अस्सल कौशल्य यांचा मेळ घातला आहे.’.‘माचा’ ची वैशिष्ट्ये‘माचा’ हा प्रामुख्याने जपान, चीन आणि व्हिएतनाममध्ये उत्पादित होणाऱ्या अत्यंत लोकप्रिय अशा प्रीमियम ग्रीन टीचा प्रकार आहे. जगभरामध्ये या चहाला मोठी मागणी आहे.माचा चहाची पाने (कॅमेलिया सायनेन्सिस) काढणीच्या काही आठवडे आधी कापडाने झाकून सावलीत वाढविली जातात. यामुळे पानांतील ‘क्लोरोफिल’ आणि ‘ॲमिनो ॲसिड’चे प्रमाण वाढते आणि या चहाला गडद हिरवा रंग आणि वेगळी चव येते. .आरोग्याला होणारे लाभ‘माचा’ अँटीऑक्सिडंट्सचा खजिनाऊर्जा आणि एकाग्रता वाढवितोवजन कमी करण्यास मदत करतोहृदयाच्या आरोग्यासाठी लाभदायकअभ्यासक म्हणतात...आसाममध्ये अत्यंत कडक आणि चविष्ट अशा काळ्या चहाचे (ब्लॅक टी) उत्पादन घेण्यात येते. ‘माचा’सारख्या उच्च गुणवत्तेच्या चहाचे उत्पादन हा ऐतिहासिक बदल असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे..धार्मिक पार्श्वभूमी‘माचा’ चहाचा बौद्ध धर्माशी जवळचा संबंध आहे. या मागची मुख्य परंपरा ‘जपानी टी सेरेमनी’शी संबंधित आहे. बौद्ध भिक्खू ध्यानाला बसण्यापूर्वी हाच चहा पीत असत; यामुळे मन शांत होऊन एकाग्रता वाढते. जपानी राजघराण्यामध्ये हा चहा प्यायला जात असे, अनेक योद्धेदेखील हा चहा पिऊन स्वतःचे मानसिक सामर्थ्य वाढवीत असत..आता निर्यातीच्या अनेक संधी निर्माण होतील आणि जागतिक पातळीवरदेखील भारताचे स्थान बळकट होईल. आम्ही भारतीय बाजारपेठेत उच्च दर्जाचा ग्रीन टी आणण्यासाठी जपानी चहा तज्ज्ञांसोबत काम करत आहोत.- मृत्युंजय जालान, चहा उद्योगाचे संचालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.