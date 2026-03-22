UP News : ‘फरसा वाले बाबा’ मृत्यू प्रकरण: अपघात की घातपात? मथुरेत हायवेवर राडा, CM योगी आदित्यनाथ यांचा कडक इशारा

मथुरेत कोसीकलां भागात 'फरसा वाले बाबा' म्हणून प्रसिद्ध असलेले गोरक्षक संत चंद्रशेखर यांचा ट्रकच्या धडकेत मृत्यू झाल्याने खळबळ माजली आहे. या घटनेनंतर परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला असून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे..शनिवारी पहाटे ३ ते ४ च्या सुमारास दिल्ली-आग्रा हायवेवर ही घटना घडली. चंद्रशेखर ऊर्फ फरसा वाले बाबा एका संशयास्पद वाहनाचा पाठलाग करत असताना राजस्थान नंबरच्या ट्रकने त्यांना चिरडले. या घटनेची माहिती मिळताच संतप्त भाविकांनी आणि स्थानिक नागरिकांनी हायवे जाम केला.पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये धुमश्चक्रीबाबांच्या मृत्यूची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि हजारो लोक रस्त्यावर उतरले.जमाव इतका उग्र झाला की त्यांनी पोलिसांच्या गाड्यांवर दगडफेक केली. यामध्ये एडीएम प्रशासनाच्या गाडीसह अनेक वाहनांचे नुकसान झाले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना अश्रूधुराचे गोळे सोडावे लागले आणि रबर बुलेटचा वापर करावा लागला. या संघर्षात अनेक पोलिस कर्मचारी आणि नागरिक जखमी झाले आहेत..नेमकी घटना काय?अपर पोलिस अधीक्षक श्लोक कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बाबांनी एका संशयास्पद वाहनाला रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. दाट धुक्यामुळे पाठीमागून येणाऱ्या राजस्थानच्या ट्रकने त्यांना जोराची धडक दिली.पोलिसांनी स्पष्ट केले की, ज्या कंटेनरला रोखले होते त्यात किराणा माल होता, तर धडक देणाऱ्या ट्रकमध्ये वायर भरल्या होत्या. या घटनेचा गोतस्करीशी थेट संबंध नसल्याचे प्राथमिक तपासात दिसत आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे आदेशघटनेचे गांभीर्य ओळखून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मृताच्या कुटुंबियांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. त्यांनी स्पष्ट आदेश दिले आहेत की जर हा घातपात असेल, तर दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही. .ट्रक चालक आणि त्याच्या साथीदारांना लवकरात लवकर अटक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रशासनाने कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत. मथुरेत अजूनही तणावपूर्ण शांतता असून मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.