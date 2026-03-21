देश

फरसावाले बाबा कोण? मृत्यूमुळे शिष्य आणि भाविक आक्रमक, महामार्ग रोखला

Farsa Wale Baba Death in Mathura : या प्रकरणात पोलिसांनी घटनास्थळावरून एका आरोपीला ताब्यात घेतले असून इतर तीन आरोपी फरार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांच्या शोधासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत.
esakal

Shubham Banubakode
Updated on

मथुरा येथे ब्रज परिसरातील प्रसिद्ध गो-रक्षक संत चंद्रशेखर उर्फ ‘फरसा वाले बाबा’ यांचा शनिवारी पहाटे अपघाती मृत्यू झाला. ही घटना कोटवन चौकी हद्दीतील नवीपूर गावाजवळ घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, पहाटे सुमारे चार वाजता बाबांना गो-तस्करीची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर ते एका मालवाहू वाहनाला थांबवण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले. याचदरम्यान मागून येणाऱ्या भरधाव वाहनाने त्यांना धडक दिली, ज्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
crime

