फरसावाले बाबा कोण? मृत्यूमुळे शिष्य आणि भाविक आक्रमक, महामार्ग रोखला

मथुरा येथे ब्रज परिसरातील प्रसिद्ध गो-रक्षक संत चंद्रशेखर उर्फ 'फरसा वाले बाबा' यांचा शनिवारी पहाटे अपघाती मृत्यू झाला. ही घटना कोटवन चौकी हद्दीतील नवीपूर गावाजवळ घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, पहाटे सुमारे चार वाजता बाबांना गो-तस्करीची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर ते एका मालवाहू वाहनाला थांबवण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले. याचदरम्यान मागून येणाऱ्या भरधाव वाहनाने त्यांना धडक दिली, ज्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला..या प्रकरणात पोलिसांनी घटनास्थळावरून एका आरोपीला ताब्यात घेतले असून इतर तीन आरोपी फरार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांच्या शोधासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत. संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी सुरू असून, पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येत असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..दरम्यान, अपघाताची माहिती मिळताच गो-रक्षक आणि भाविकांनी मोठ्या संख्येने घटनास्थळी गर्दी केली. संतप्त समर्थकांनी दिल्ली–आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको केल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. पोलीस आणि प्रशासनाने नागरिकांना समजावण्याचा बराच प्रयत्न केला; मात्र परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याने अखेर पोलिसांना अश्रुधूराचा वापर करावा लागला..'फरसा वाले बाबा' हे ब्रज परिसरातील प्रसिद्ध गो-रक्षक होते. ते नेहमी हातात फरसा घेऊन गोवंशाच्या संरक्षणासाठी कार्यरत असत, त्यामुळेच त्यांना 'फरसा वाले बाबा' म्हणून ओळख मिळाली. ते गो-रक्षण चळवळीतील एक प्रमुख चेहरा होते आणि ब्रज भागात त्यांची मोठी लोकप्रियता होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर बाबांचे पार्थिव कोसी येथून अंजनोकमधील गोशाळेत नेण्यात येत असून तेथे अंतिम दर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे.