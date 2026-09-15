Payal Madam viral chat: उत्तर प्रदेशच्या राजकीय वर्तुळात मथुरामधून समोर आलेले एक धक्कादायक प्रकरण सध्या चांगलेच चर्चेत आले आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते डॉ. राजन रिझवी यांच्या व्हॉट्सॲप मेसेजचा एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. .या मेसेजमध्ये सपा नेत्याने एका महिलेच्या सौंदर्याचे आणि व्यक्तिमत्त्वाचे तोंडभरुन कौतुक केले आहे. राज्यात 'सपा'चे सरकार आल्यावर मुख्यमंत्र्यांशी बोलून तिला थेट आयएएस अधिकारी बनवण्याचे आमिष दाखवल्याचा गंभीर आरोप आहे. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर राष्ट्रीय लोक दल आणि इतर विरोधी पक्षांनी समाजवादी पक्षावर जोरदार निशाणा साधला आहे..Teachers Agitation : सामूहिक रजा घेत शिक्षकांचे आंदोलन; पंचायत समितीवर मोर्चा, पाच तास धरणे आंदोलन, मुख्यालयाची अट शिथिल करण्याची मागणी.व्हायरल मेसेजमध्ये नेमकं काय?व्हायरल झालेल्या मेसेजमध्ये डॉ. राजन रिझवी यांनी संबंधित महिलेला उद्देशून लिहिले आहे, "पायल मॅडम नमस्ते, जर माझ्या शब्दांमुळे तुमचे मन दुखावले असेल तर मी माफी मागतो... तुम्ही एक खास आणि वेगळे व्यक्तिमत्त्व असलेल्या महिला आहात. तुम्ही सुंदर तर आहातच, शिवाय तुमचा स्वभावही चांगला आहे आणि तुम्ही कामातही निपुण आहात, म्हणजेच तुम्ही एक परिपूर्ण महिला आहात. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाला सध्याची तुमची नोकरी शोभत नाही. भविष्यात जर मी राजकारणात पुढे गेलो आणि राज्यात सपाचे सरकार आले, तर मुख्यमंत्र्यांशी बोलून तुम्हाला डेप्युटेशनच्या आधारावर थेट आयएएस बनवण्याचा मी प्रयत्न करेन. मला आशा आहे की तुम्ही माझ्याबद्दल मनात सकारात्मक भावना ठेवाल आणि आशीर्वाद द्याल.''- डॉ. राजन रिझवी..Aadul Theft : आडूळ परिसरात आठवडाभरापासून चोरट्यांचा धुमाकूळ! दुकान, मंदिरांच्या दानपेट्या, बकऱ्या व कोंबड्या चोरीला; नागरिकांत भीतीचे वातावरण.या प्रकरणावरून राष्ट्रीय लोक दलाचे ज्येष्ठ नेते रोहित अग्रवाल यांनी समाजवादी पक्षाच्या राजकीय संस्कृतीवर आणि कार्यपद्धतीवर सडकून टीका केली आहे. "अजून राज्यात सपाची सत्ता आलेलीही नाही, तेव्हा यांच्या नेत्यांचे हे हाल आहेत! जर चुकून यांची सत्ता आली तर हे लोक काय करतील?" असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला..प्रशासकीय सेवेतील आयएएस पदांची नियुक्ती ही केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि घटनात्मक प्रक्रियेद्वारे होते, मात्र सपाचे नेते राजकीय प्रभावातून या पदांचं वाटप करण्याचे दावे करत आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला. मुख्यमंत्र्यांच्या कोट्यातून थेट आयएएस बनवण्याच्या या अजब दाव्यामुळे समाजवादी पक्ष अडचणीत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.