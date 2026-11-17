Maulana Sajid Rashidi Demands Muslim CMउत्तर प्रदेशमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले असतानाच, ऑल इंडिया इमाम असोसिएशनचे अध्यक्ष मौलाना साजिद रशिदी यांनी सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि राष्ट्रीय लोक दल यांसारखे सर्व विरोधी पक्ष फक्त मुस्लिमांच्या नावावर राजकारण करतात आणि त्यांना केवळ आपला 'व्होट बँक' समजतात, असा गंभीर आरोप त्यांनी केलाय..मात्र, या निवडणुकीत मुस्लिमांसाठी काहीही न करणाऱ्या या पक्षांना धडा शिकवण्यासाठी उत्तर प्रदेशमध्ये आता मुस्लिम मुख्यमंत्री हवा असल्याची आक्रमक मागणी त्यांनी केली आहे. देशातील किंवा उत्तर प्रदेशमधील निवडणूक नेहमीच मुस्लिम मतांवर येऊन टिकते. सर्व पक्ष मुस्लिमांना आपले हक्काचे मत समजतात आणि त्यांच्यावर हक्क सांगतात, परंतु प्रत्यक्षात समाजासाठी काहीच करत नाहीत.. असा आरोपी रशिदी यांनी केला..महाराष्ट्रात लिफ्ट वापरण्याचे नियम बदलले! आता १२ वर्षांखालील मुलांना एकट्यानं प्रवेश बंद; सोसायट्यांची जबाबदारी वाढली.समाजवादी पक्षावर ताशेरे ओढताना त्यांनी मुलायम सिंह यादव आणि अखिलेश यादव यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. मुलायम सिंह यांच्या राजवटीत कारसेवकांवर चालवलेल्या गोळीबाराचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, मुस्लिमांनी भरभरून मते देऊन त्यांची सरकारे सत्तेत आणली, परंतु या नेत्यांनी कधीही बाबरी मस्जिदीचा मुद्दा उपस्थित केला नाही..Premium|Tanmay Pendse : पंतप्रधानांच्या संग्रहालयात २७ भेटवस्तू; तन्मय पेंडसे यांच्या कलेमागची प्रेरणादायी कहाणी.मुस्लिम समाजासाठी बाबरी मस्जिदीचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असताना केवळ 'कारसेवकांवर गोळ्या चालवल्या' या मुद्याचा आधार घेऊन मतांचे राजकारण केले गेले, असा आरोप करत मौलाना रशीदी यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.