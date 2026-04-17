Noida Protest: कोण आहेत आंदोलन शांत करणाऱ्या मेधा रूपम? १० व्या रँकने UPSC उत्तीर्ण ते नोएडाच्या जिल्हाधिकारी पदापर्यंतचा प्रवास

नोएडा येथील कामगारांच्या आंदोलनामुळे चर्चेत आलेल्या मेधा रूपम (Medha Roopam) या २०१४ च्या बॅचच्या आयएएस (IAS) अधिकारी आहेत. सध्या त्या गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी (DM) म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या कामाच्या शैलीमुळे आणि कौटुंबिक पार्श्वभूमीमुळे सध्या त्या राष्ट्रीय स्तरावर प्रकाशझोतात आल्या आहेत. मेधा रूपम यांची ओळख केवळ एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून नाही, तर एक राष्ट्रीय स्तरावरील नेमबाज (Shooter) म्हणूनही आहे. .कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि शिक्षणमेधा रूपम या भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner) ज्ञानेश कुमार यांच्या कन्या आहेत. ज्ञानेश कुमार हे स्वतः १९८८ बॅचचे केरळ कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत.ॉ.त्यांनी दिल्लीच्या प्रसिद्ध सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून अर्थशास्त्रात पदवी (BA Honours) पूर्ण केली आहे. त्यांचे शालेय शिक्षण कोची आणि तिरुवनंतपुरम येथील नेव्हल पब्लिक स्कूल आणि सेंट थॉमस स्कूलमध्ये झाले आहे. २०१३ च्या केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) परीक्षेत त्यांनी देशात १० वा क्रमांक (AIR 10) पटकावला होता..प्रशासकीय कारकीर्दनोएडाच्या जिल्हाधिकारी होण्यापूर्वी त्यांनी हापूर आणि कासगंज येथे जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले आहे. तसेच ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणाच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ACEO) म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे.मेधा रूपम यांचे पती मनीष बन्सल हे देखील २०१४ बॅचचे आयएएस अधिकारी असून सध्या ते सहारनपूरचे जिल्हाधिकारी आहेत..नेमबाजीत सुवर्णपदकमेधा रूपम या प्रशासकीय सेवेत येण्यापूर्वी एक उत्तम खेळाडू होत्या. त्यांनी केरळ राज्य नेमबाजी स्पर्धेत ३ सुवर्णपदके जिंकली आहेत आणि २००९ मध्ये राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धेतही भाग घेतला होता..नोएडा आंदोलनातील भूमिकानुकत्याच झालेल्या कामगारांच्या हिंसक आंदोलनादरम्यान त्यांनी अत्यंत संयमी भूमिका घेतली. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोइत्रा यांनी त्यांच्यावर टीका केली असली, तरी मुख्यमंत्र्यांनी स्थापन केलेल्या समितीमार्फत कामगारांच्या वेतनवाढीची मागणी मान्य करून घेण्यात मेधा रूपम यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. "हिंसा हे कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर नाही," असे आवाहन करत त्यांनी कामगारांचा पगार दर महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, याची खात्री दिली आहे.नोएडातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि नवीन वेतन दरांचे फलक लावून कामगारांना जागरूक करण्यासाठी त्या स्वतः मैदानात उतरल्या आहेत.