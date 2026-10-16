Death Penalty: मेरठ कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल! पतीला साप चावल्याचा बनाव करणाऱ्या पत्नीसह प्रियकराला फाशीची शिक्षा

fake snakebite murder: उत्तर प्रदेशातील मेरठमध्ये पतीची निर्घृण हत्या करून त्यावर विषारी साप सोडून दिशाभूल करणाऱ्या पत्नीला आणि तिच्या प्रियकराला न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. मेरठच्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयचे न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर यांनी या प्रकरणाला 'नात्याचा निर्दयी खून' ठरवत हा कठोर निकाल दिला. .अवघ्या १३ महिन्यांच्या आत न्यायालयाने या खळबळजनक प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून आरोपींना मृत्युदंड ठोठावला. विशेष म्हणजे, मेरठ न्यायालयाकडून दोन दिवसांत अशा प्रकारची मोठी शिक्षा सुनावण्याची ही दुसरी वेळ ठरली आहे..MP Tourism: बांदकपूरच्या जागेश्वर नाथ मंदिराचा होणार कायापालट; १० कोटींचा ‘लोक’ प्रकल्प, संग्रहालयासाठी २० कोटी.या बहुचर्चित 'साप कांड' प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी पार पडली. यावेळी सुरक्षेच्या कारणास्तव मुख्य आरोपी रविता आणि तिचा प्रियकर अमरदीप हे मेरठ कारागृहातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर होते. खटल्यादरम्यान न्यायालयासमोर दोन्ही आरोपींविरोधात एकूण १२ साक्षीदारांनी जबाब दिला..सरकारी पक्षाने सादर केलेले पुरावे आणि साक्षीदारांच्या साक्षी ग्राह्य धरत न्यायालयाने दोघांनाही दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली. या घटनेची पार्श्वभूमी अशी की, १२ एप्रिल २०२५ रोजी आरोपी पत्नी रविता आणि तिचा प्रियकर अमरदीप यांनी संगनमत करून अमित कश्यप या तरुणाचा गळा आवळून खून केला होता..Mumbai Indians चा पहिला ट्रेड! अमेरिकन जलदगती गोलंदाजला ताफ्यात दाखल करून घेतले, किती रक्कम मोजली?.या हत्येला अपघाती मृत्यूचे स्वरुप देण्यासाठी आणि पोलिसांसह कुटुंबीयांची दिशाभूल करण्यासाठी त्यांनी अत्यंत क्रूर कट रचला. अमितचा खून केल्यानंतर त्यांनी मृतदेहाच्या बिछान्यावर एक विषारी साप सोडून दिला. त्यानंतर त्यांनी अमितचा मृत्यू साप चावल्यामुळे झाला असल्याचा बनाव नातेवाईक आणि पोलिसांसमोर केला. मात्र, अमितच्या कुटुंबीयांना संशय आल्यामुळे पोलिसांकडे सखोल तपासाची मागणी करण्यात आली; त्यानंतर झालेल्या पोलिसी चौकशीत हा धक्कादायक कट उघडकीस आला.