Fastest Metro: विमानालाही टक्कर! 'या' शहरात धावणार देशातील सर्वात वेगवान मेट्रो; ताशी १२० किमी वेग आणि 5 स्टार सुविधा

PM Narendra Modi to Inaugurate High-Speed Metro: देशातील सर्वात वेगवान मेट्रो मेरठमध्ये सुरू; १२० किमी वेगाने अवघ्या ३० मिनिटांत २१ किमी प्रवास पूर्ण!
India's Fastest Metro Service meerut

India’s Fastest Metro Service meerut

सकाळ वृत्तसेवा
भारतात आता बुलेट ट्रेनच्या वेगाची मेट्रो धावणार आहे. मेरठ शहरात देशातील सर्वात वेगवान मेट्रो सेवा सुरू होत असून, या मेट्रोचा वेग ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल. आता तासन्तास चालणारा प्रवास अवघ्या काही मिनिटांत पूर्ण होणार आहे.

