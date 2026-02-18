Fastest Metro: विमानालाही टक्कर! 'या' शहरात धावणार देशातील सर्वात वेगवान मेट्रो; ताशी १२० किमी वेग आणि 5 स्टार सुविधा

भारतात आता बुलेट ट्रेनच्या वेगाची मेट्रो धावणार आहे. मेरठ शहरात देशातील सर्वात वेगवान मेट्रो सेवा सुरू होत असून, या मेट्रोचा वेग ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल. आता तासन्तास चालणारा प्रवास अवघ्या काही मिनिटांत पूर्ण होणार आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! हिंजवडी-शिवाजीनगर ‘रेड लाइन’ सज्ज; एप्रिलपासून मेट्रो धावणार, २३ किमी मार्गाच्या चाचण्या यशस्वी...मेरठ मेट्रो आता देशातील सर्वात वेगवान मेट्रो ठरली आहे. ही मेट्रो ताशी १२० किलोमीटर या तुफान वेगाने धावणार आहे. विशेष म्हणजे, मेरठ शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंतचा २१ किलोमीटरचा प्रवास ही मेट्रो फक्त ३० मिनिटांत पूर्ण करेल. मेरठ दक्षिण ते मोदीपुरम दरम्यान धावणाऱ्या या मार्गावर एकूण १२ स्टेशन्स असतील..या मेट्रोचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ती 'नमो भारत' या सेमी-हायस्पीड ट्रेनच्या ट्रॅकवरच धावणार आहे. भारतात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे दोन वेगवेगळ्या सेवा एकाच मार्गावर चालवल्या जाणार आहेत. यामुळे प्रवाशांना एकाच ठिकाणाहून लांब पल्ल्याची आणि शहरांतर्गत मेट्रो सेवा मिळणार आहे..मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! नवं मेट्रो स्टेशन सुरू होणार; अंधेरी ते मानखुर्द मेट्रो लाईन कशी असणार? जाणून घ्या मार्ग आणि स्टेशन्स....या मेट्रोचे डबे आधुनिक स्टेनलेस स्टीलपासून बनवलेले आहेत. ट्रेनमध्ये बसण्यासाठी आरामदायी कुशन सीट्स असून प्रवाशांना सामान ठेवण्यासाठी रॅक आणि मोबाईल चार्जिंगसाठी USB पोर्ट्स सुद्धा देण्यात आले आहेत. एकावेळी ७०० हून अधिक प्रवासी यातून प्रवास करू शकतील. सुरक्षेसाठी प्रत्येक डब्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि प्लॅटफॉर्मवर स्क्रीन डोअर्स बसवण्यात आले आहेत..मेरठ मेट्रोमुळे केवळ प्रवासाचा वेळच वाचणार नाही, तर शहराच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठी गती मिळणार आहे. लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या हायस्पीड मेट्रोचे उद्घाटन करतील. या मेट्रोने दिल्लीच्या एअरपोर्ट एक्सप्रेस लाईनचा ताशी ११० किलोमीटर वेगाचा विक्रमही मोडीत काढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.