सातवीत शिकणाऱ्या १३ वर्षीय मुलाचा मृत्यू, शाळेच्या वॉशरूममध्ये आढळला मृतदेह

एका १३ वर्षीय विद्यार्थ्याचा शाळेत हृदयविकाराच्या धक्क्यानं मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. शाळेच्या वॉशरूममध्येच विद्यार्थ्याला हृदयविकाराचा झटका आला. यानंतर तो जागीच कोसळला. शाळा सुटल्यानंतर गेटवर त्याला नेण्यासाठी रिक्षा आली पण तो बराच वेळ न आल्यानं चौकशी केली असता धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर तातडीने त्याला रुग्णालायत नेण्यात आलं पण उपचाराआधीच मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं..उत्तर प्रदेशातील मेरठमध्ये कुणाल शर्मा या १३ वर्षांच्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्यानं खळबळ उडालीय. कृणाल मेरठमधील वसंत व्हॅली पब्लिक स्कूलमध्ये शिकत होता. सातवीत शिकणारा कृणार नेहमीप्रमाणे शाळेत आला. शाळा सुटल्यानंतर रिक्षाने घरी परतणार होता. शाळा सुटल्यानंतर रिक्षा चालक मुलांची वाट बघत होता. इतर मुलं आली तरी कृणाल न आल्यानं शाळेत जाऊन चौकशी केली..जरांगेंची प्रकृती खालावली, वजन ७ किलोंनी घटलं तर शुगरही कमी झाली; मंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर घेतले उपचार.शाळेच्या वर्गांमध्ये आणि इतरत्र दिसून आला नाही. शेवटी रिक्षा चालकाने वॉशरूममध्ये जाऊन पाहिलं असता तिथं कृणाल बेशुद्धावस्थेत पडल्याचं आढळलं. या घटनेनं शाळेत मोठा गोंधळ उडाला. शिक्षकांना या प्रकाराची माहिती देण्यात आली आणि तातडीने कृणालला रुग्णालयात नेलं. पण उपचाराआधीच त्याचा मृत्यू झाला होता..कृणालच्या अचानक मृत्यूने कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला आहे. प्राथमिक तपासात कृणालचा मृत्यू हृदयविकाराने झाल्याचं म्हटलं जात आहे. कुटुंबियांनी या प्रकऱणी अद्याप कोणतीही तक्रार दिलेली नाही. तसंच पोलीस कारवाईलाही नकार दिला आहे..पोलिसांनी सांगितले की, कृणाल शर्मा सातवीत शिकत होता. शाळेत अचानक हृदयविकाराचा झटका आल्यानं त्याचा मृत्यू झाला आहे. पोलिसांनी या घटनेची नोंद केली आहे. मात्र कुटुंबियांनी तक्रार देण्यास नकार दिला आहे. यात कोणताही घातपात नसल्याचं प्राथमिक तपासात दिसून येतंय. पुढील तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.