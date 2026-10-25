जामिनावर सुटताच अटीचं उल्लंघन, आरोपीला कोर्टात हजर न केल्यानं पोलिसांना फटकारलं; SSPना दिली उभा राहण्याची शिक्षा

कोर्टाच्या आदेशानंतरही कार्यवाही न केल्यानं पोलिसांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टाने एससीपीला फटकारलं. तसंच आदेशाचे उल्लंघन केल्यानं कोर्टात सुनावणी संपेपर्यंत उभा राहण्याची शिक्षा दिली. उत्तर प्रदेशातील एका प्रकरणी सुनावणीसाठी इलाहाबाद हायकोर्टानं पोलिसांना आरोपीला हजर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्या सुनावनीला आरोपीला कोर्टात हजर केलं नाही. आदेश न पाळल्यानं कोर्टाने एसएसपीला दुपारी चार वाजेपर्यंत कोर्टरूममध्ये उभं राहण्याचे निर्देश देण्यात आले. या प्रकरणात मेरठच्या मुख्य न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही कोर्टाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत..सरधना पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या एका गुन्ह्याशी संबंधित हे प्रकरण आहे. या प्रकरणातील आरोपीला १८ मार्च रोजी हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला होता. मात्र, त्यासाठी त्याने पीडितेशी लग्न करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. जेलमधून बाहेर आल्यानंतर आरोपीने हे आश्वासन पाळण्यास नकार दिला. त्यानंतर पीडितेने हायकोर्टात धाव घेत आरोपीचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली..Chandrapur ‘मन की बात’ ऐकण्याची सक्ती, विद्यार्थिनींना दंडाचा इशारा; दिवंगत काँग्रेस नेत्याच्या कॉलेजमधील प्रकार.दरम्यान, आरोपी यापूर्वी कोर्टात हजर न झाल्याने २८ सप्टेंबरला हायकोर्टाने त्याच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं होतं. आरोपीला थेट हायकोर्टात आणण्याची जबाबदारी मेरठ SSP यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. मात्र, वॉरंट बजावल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला हायकोर्टात आणण्याऐवजी मेरठच्या CJM कोर्टात हजर केलं. तिथून त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलं..शनिवारी आरोपी आणि पीडिता दोघेही हायकोर्टात उपस्थित होते. न्यायमूर्ती अरुण कुमार सिंह देशवाल यांनी आरोपीला लग्नाबाबत विचारलं असता त्याने स्पष्टपणे नकार दिला. त्यामुळे कोर्टाने जामीन देताना केलेल्या अंडरटेकिंगचा भंग झाल्याचं सांगत त्याचा जामीन तात्काळ रद्द केला. तसेच त्याला ताब्यात घेऊन संबंधित दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्याचे आदेश दिले..SSP यांनी कोर्टाला सांगितलं की, २८ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबरदरम्यान ते रजेवर होते आणि कार्यालयातील इतर अधिकाऱ्यांकडून ही चूक झाली. मात्र, हायकोर्टाने स्पष्ट केलं की वॉरंटची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी SSP यांचीच होती. त्यामुळे आरोपीला हायकोर्टात हजर करणं ही त्यांची जबाबदारी होती. कोर्टाने SSP यांच्यावर वेगळी कारवाई न करता त्यांना चार वाजेपर्यंत कोर्टातच उभा राहण्याचे निर्देश दिले..कोर्टाने मेरठच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही नाराजी व्यक्त केली. हायकोर्टाने आरोपीला थेट आपल्या समोर हजर करण्याचे आदेश दिले होते, याची माहिती असूनही CJM यांनी त्याला हायकोर्टात पाठवण्याऐवजी न्यायालयीन कोठडीत पाठवलं. ही बाब गंभीर निष्काळजीपणा आणि शिस्तभंगाची असल्याचं कोर्टाने म्हटलं. या आदेशाची प्रत मेरठच्या प्रशासकीय न्यायाधीशांकडे पाठवून CJM यांच्या भूमिकेची प्रशासकीय पातळीवर चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.