देश

जामिनावर सुटताच अटीचं उल्लंघन, आरोपीला कोर्टात हजर न केल्यानं पोलिसांना फटकारलं; SSPना दिली उभा राहण्याची शिक्षा

SSP Stands in Court वॉरंट बजावल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला हायकोर्टात आणण्याऐवजी मेरठच्या CJM कोर्टात हजर केलं. तिथून त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलं.
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सूरज यादव
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कोर्टाच्या आदेशानंतरही कार्यवाही न केल्यानं पोलिसांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टाने एससीपीला फटकारलं. तसंच आदेशाचे उल्लंघन केल्यानं कोर्टात सुनावणी संपेपर्यंत उभा राहण्याची शिक्षा दिली. उत्तर प्रदेशातील एका प्रकरणी सुनावणीसाठी इलाहाबाद हायकोर्टानं पोलिसांना आरोपीला हजर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्या सुनावनीला आरोपीला कोर्टात हजर केलं नाही. आदेश न पाळल्यानं कोर्टाने एसएसपीला दुपारी चार वाजेपर्यंत कोर्टरूममध्ये उभं राहण्याचे निर्देश देण्यात आले. या प्रकरणात मेरठच्या मुख्य न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही कोर्टाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

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