Meerut Viral Video: मेरठमध्ये कांवडियांनी पोलिसांना मारहाण केली? व्हायरल व्हिडिओमागचं खरं सत्य समोर

कांवड यात्रेदरम्यान सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये कांवडियांनी दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, तपासात हा दावा चुकीचा असल्याचे समोर आले आहे..नेमके काय घडले?व्हायरल व्हिडिओमध्ये काही जण दोन व्यक्तींना मारहाण करताना दिसतात. हे दोघे स्वतःचा बचाव करण्यासाठी पोलिसांच्या गाडीत बसण्याचा प्रयत्न करतात. त्यानंतर जमाव त्यांचा पाठलाग करून पुन्हा मारहाण करताना दिसतो.या घटनेतील मारहाण झालेल्या व्यक्ती पोलीस असल्याचा दावा सोशल मीडियावर करण्यात आला..पोलिसांनी काय सांगितले?मेरठ पोलिसांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. त्यांच्या माहितीनुसार, ही घटना दौराला पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील राष्ट्रीय महामार्ग-५८ वर घडली.हरिद्वारहून गंगाजल घेऊन परतणाऱ्या कांवडियांच्या जत्थ्याला सोनू आणि त्याच्या साथीदाराच्या दुचाकीची धडक बसली. त्यानंतर दोन्ही बाजूंमध्ये वाद झाला आणि त्याचे रूप हाणामारीत बदलले..मारहाण झालेले पोलीस नव्हतेगर्दीच्या तावडीत सापडलेले दोघेही सामान्य नागरिक होते. पोलिसांनी त्यांना वाचवून गाडीत बसवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी परिस्थिती नियंत्रणात आणताना एका हेड कॉन्स्टेबलला किरकोळ दुखापत झाली..पोलिसांची कारवाईया प्रकरणी पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला असून संबंधित दुचाकी जप्त करण्यात आली आहे. घटनेतील दोषींवर कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.निष्कर्षमेरठमध्ये कांवडियांनी पोलिसांना मारहाण केल्याचा सोशल मीडियावरील दावा खोटा आहे. व्हायरल व्हिडिओतील मारहाण झालेले दोघे पोलीस नसून सामान्य नागरिक आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या या दाव्यावर विश्वास ठेवू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.