Meghalaya Assembly : आमदार पत्नी मुख्यमंत्र्यांना विकासाच्या मुद्द्यावर सभागृहातच नडली, विधानसभेत पाहायला मिळाले अचंबित करणारे दृश्य

Meghalaya Assembly: मेघालय विधानसभेत एक मजेशीर दृश्य पाहायला मिळाले. जेव्हा नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) च्या आमदार मेहताब चांदी ए. संगमा यांनी मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा यांना सर्वांसमोर विकासाबाबत प्रश्न विचारला. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान ही घटना घडली. विधानसभेत धोरणात्मक बाबींवर पती-पत्नी मधील निखळ चर्चा मंत्री अन् आमदारांना पाहायला मिळाली. .आमदार संगमा यांनी रखडलेल्या पशुसंवर्धन शिक्षण प्रकल्पांबद्दल प्रश्न विचारले, ज्यावर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आश्वासन दिले की ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पुढे नेली जाईल. विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करताना, गंबेग्रेच्या आमदारानांनी २०२२ मध्ये मंत्रिमंडळाने प्रस्तावित केलेल्या पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, दोन मत्स्यपालन महाविद्यालये आणि दुग्धशाळेच्या प्रगतीबद्दल स्पष्टता मागितली. त्यांनी राज्यभरातील पशुवैद्यकीय प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेबद्दलही चिंता व्यक्त केली. सरकारच्या वतीने उत्तर देताना, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की या संस्था पशुसंवर्धन क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी नियोजित आहेत..मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासनएजन्सीच्या वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री संगमा यांनी मंगळवारी विधानसभेत घोषणा केली की ते राज्यात एक पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, दोन मत्स्यव्यवसाय महाविद्यालये आणि एक दुग्धशाळा महाविद्यालय स्थापन करतील. डीपीआर तयार करण्यात होणाऱ्या विलंबाबद्दल त्यांनी सांगितले की जमीन ओळखणे आणि आवश्यक मानवी संसाधनांचे नियोजन करणे यासारख्या विविध प्रक्रियांमध्ये वेळ लागत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी अंदाजे ₹३३४ कोटी लागतील. किरदेमकुलई (री-भोई जिल्हा) येथे ८०० एकर जमीन ओळखण्यात आली आहे आणि १९ विभाग प्रस्तावित आहेत..२० वर्षात २४ बदल्या, कुठेच टीकत नाही; तुकाराम मुंढेंना बडतर्फ करण्याची भाजप आमदाराची मागणी, फडणवीसांनी दिलं उत्तर.मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले की २०२२ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने प्रस्तावित केलेली ही तीन महाविद्यालये स्थापन करण्याची प्रक्रिया जलद केली जाईल. ते म्हणाले की राज्यातील मोठी लोकसंख्या पशुपालन आणि संबंधित उपजीविकेच्या कामांमध्ये गुंतलेली आहे, त्यामुळे या संस्थांची स्थापना अत्यंत आवश्यक आहे..डॉ. मेहताब यांनी सभागृहाला माहिती दिली की त्यांना त्यांच्या मतदारसंघातील लोकांकडून तक्रारी आल्या आहेत की पशुवैद्यकीय प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता आहे, ज्यामुळे पशुधनावर आधारित उपजीविकेवर परिणाम होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की ही गंभीर चिंतेची बाब आहे आणि रिक्त पदे जलदगतीने भरण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. त्यांनी आश्वासन दिले की मनुष्यबळाची कमतरता लवकरच दूर केली जाईल.